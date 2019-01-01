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Водій вантажівки був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку

Водій вантажівки був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку
У 34-річного водія, який врізався у паркан, виявили 3, 67 проміле алкоголю в крові.

Про це повідомили волинські патрульні у Фейсбуці.

Водій автомобіля Renault Magnum в післяобідню пору на вулиці Героїв УПА, що у Луцьку скоїв наїзд на паркан. Автомобіль зніс частину огорожі і заїхав у двір будинку. На щастя, через аварію ніхто не постраждав.

При освідуванні у водія в крові виявили 3, 67 проміле алкоголю.

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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