Водій вантажівки був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 21:44
У 34-річного водія, який врізався у паркан, виявили 3, 67 проміле алкоголю в крові.
Про це повідомили волинські патрульні у Фейсбуці.
Водій автомобіля Renault Magnum в післяобідню пору на вулиці Героїв УПА, що у Луцьку скоїв наїзд на паркан. Автомобіль зніс частину огорожі і заїхав у двір будинку. На щастя, через аварію ніхто не постраждав.
При освідуванні у водія в крові виявили 3, 67 проміле алкоголю.
Читати також: У Луцьку вантажівка врізалась у паркан
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Про це повідомили волинські патрульні у Фейсбуці.
Водій автомобіля Renault Magnum в післяобідню пору на вулиці Героїв УПА, що у Луцьку скоїв наїзд на паркан. Автомобіль зніс частину огорожі і заїхав у двір будинку. На щастя, через аварію ніхто не постраждав.
При освідуванні у водія в крові виявили 3, 67 проміле алкоголю.
Читати також: У Луцьку вантажівка врізалась у паркан
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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