Водій вантажівки був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку

У 34-річного водія, який врізався у паркан, виявили 3, 67 проміле алкоголю в крові.Про це повідомили волинські патрульні у Фейсбуці.Водій автомобіля Renault Magnum в післяобідню пору на вулиці Героїв УПА, що у Луцьку скоїв наїзд на паркан. Автомобіль зніс частину огорожі і заїхав у двір будинку. На щастя, через аварію ніхто не постраждав.При освідуванні у водія в крові виявили 3, 67 проміле алкоголю.