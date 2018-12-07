Волинських акторок відзначили державними нагородами
09 листопад, 23:23
Президент України Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Про це повідомляє ІА "Волинські новини".
Зокрема, звання «Заслужений працівник культури України» здобула Олена Шарко, режисер народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури.
А високе державне звання «Заслужений артист України» отримала Людмила Натанчук, артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
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Про це повідомляє ІА "Волинські новини".
Зокрема, звання «Заслужений працівник культури України» здобула Олена Шарко, режисер народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури.
А високе державне звання «Заслужений артист України» отримала Людмила Натанчук, артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
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