Волинських акторок відзначили державними нагородами

Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.



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Зокрема, звання «Заслужений працівник культури України» здобула Олена Шарко, режисер народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури.







А високе державне звання «Заслужений артист України» отримала Людмила Натанчук, артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України8 листопада підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.Про це повідомляє ІА "Волинські новини" Зокрема, звання «Заслужений працівник культури України» здобула, режисер народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури.А високе державне звання «Заслужений артист України» отримала, артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

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