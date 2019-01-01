«Волинь» проти «Руху»: як хрестоносці здобули перемогу
Сьогодні, 05:33
У 17-му турі чемпіонату України з футболу луцький ФК «Волинь» приймав удома ФК «Рух» (Львів). Гра закінчилася з рахунком 3:2.
Матч відбувся у Луцьку на стадіоні «Авангард» у суботу, 9 листопада, - пише "Волинь24".
Перед цією грою команда «Волинь» мала в активі 31 очко, а «Рух» – 33 і матч у запасі. Тож гра була, як полюбляють казати тренери, за шість очок. Інтриги додавало те, що у складі «рухівців» виступають три колишні волиняни: Роман Никитюк, Руслан Марушка і Дмитро Нємчанінов. У першому колі у Львові західноукраїнське дербі не виявило переможця – тоді гра закінчилася внічию 1:1.
До цього поєдинку «хрестоносці» перемагали у шести турах поспіль. На матч із «Рухом» головному тренеру «червоно-білих» Андрієві Тлумаку довелося вирішувати проблему, ким замінити в обороні Валерія Болденкова, Івана Цюпу і Сергія Сімініна, які через травми й перебір жовтих карток вимушені були пропускати гру.
Уже на 5 хвилині волиняни відкрили рахунок. Після подачі штрафного Бартуловичем Анатолій Ульянов головою спрямував м'яча у сітку воріт руху. На 30 хвилині гості зрівняли рахунок. Гол після подачі кутового забив Даниїл Кондраков - 1:1.
На 32 хвилині арбітр показав пряму червону картку захиснику руху Роману Никитюку. Волиняни перебували в більшості не довго. На 41 хвилині другу жовту картку і вилучення з поля отримав Міха Горопевшек.
У другому таймі рух явно підсів і на 60 хвилині після подачі штрафного Бартуловичем і серії рикошетів Василь Курко вивів Волинь вперед - 2:1.
На 66 хвилині Денис Кожанов красивим ударом з кута штрафного майданчика збільшив розрив у рахунку - 3:1. На 86 хвилині після подачі кутового гості відквитали один м'яч, але на більше вони не спромоглися.
3:2 перемога «Волині».
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Матч відбувся у Луцьку на стадіоні «Авангард» у суботу, 9 листопада, - пише "Волинь24".
Перед цією грою команда «Волинь» мала в активі 31 очко, а «Рух» – 33 і матч у запасі. Тож гра була, як полюбляють казати тренери, за шість очок. Інтриги додавало те, що у складі «рухівців» виступають три колишні волиняни: Роман Никитюк, Руслан Марушка і Дмитро Нємчанінов. У першому колі у Львові західноукраїнське дербі не виявило переможця – тоді гра закінчилася внічию 1:1.
До цього поєдинку «хрестоносці» перемагали у шести турах поспіль. На матч із «Рухом» головному тренеру «червоно-білих» Андрієві Тлумаку довелося вирішувати проблему, ким замінити в обороні Валерія Болденкова, Івана Цюпу і Сергія Сімініна, які через травми й перебір жовтих карток вимушені були пропускати гру.
Уже на 5 хвилині волиняни відкрили рахунок. Після подачі штрафного Бартуловичем Анатолій Ульянов головою спрямував м'яча у сітку воріт руху. На 30 хвилині гості зрівняли рахунок. Гол після подачі кутового забив Даниїл Кондраков - 1:1.
На 32 хвилині арбітр показав пряму червону картку захиснику руху Роману Никитюку. Волиняни перебували в більшості не довго. На 41 хвилині другу жовту картку і вилучення з поля отримав Міха Горопевшек.
У другому таймі рух явно підсів і на 60 хвилині після подачі штрафного Бартуловичем і серії рикошетів Василь Курко вивів Волинь вперед - 2:1.
На 66 хвилині Денис Кожанов красивим ударом з кута штрафного майданчика збільшив розрив у рахунку - 3:1. На 86 хвилині після подачі кутового гості відквитали один м'яч, але на більше вони не спромоглися.
3:2 перемога «Волині».
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