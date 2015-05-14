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В Устилузі дарують 10 тисяч гривень за перемогу в творчому конкурсі

В Устилузі дарують 10 тисяч гривень за перемогу в творчому конкурсі
В Устилузькій міській об’єднаній громаді за творчу ідею дадуть фінансову винагороду.

Про це інформують на сайті громади, -передає сайт Володимира-Волинського Княжий Град.

У громаді проводять конкурс на визначення кращих елементів візуалізації та ідентифікації міста.

До участі допускаються роботи,що містять логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення) та гасло громади (ключова ідея).

Конкурс проводиться з метою створення та визначення кращого туристичного логотипа та гасла Устилузької міської об’єднаної територіальної громади , який буде використаний в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу громади в Україні та за кордоном, популяризації громади, позитивних знань про громаду, покращення використання історико-культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу громади.

Конкурсні роботи варто надсилати та подавати на розгляд в друкованому вигляді за адресою: 44731, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40, (Устилузька міська рада) та в електронному вигляді – [email protected]

Після прийняття рішення міською радою про затвердження логотипу та слогану Устилузької міської об’єднаної територіальної громади, переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у сумі 10 000 гривень.

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Теги: устилуг, конкурс, творчість
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