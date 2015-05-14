В Устилузі дарують 10 тисяч гривень за перемогу в творчому конкурсі





Про це інформують на сайті громади, -передає сайт Володимира-Волинського



У громаді проводять конкурс на визначення кращих елементів візуалізації та ідентифікації міста.



До участі допускаються роботи,що містять логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення) та гасло громади (ключова ідея).



Конкурс проводиться з метою створення та визначення кращого туристичного логотипа та гасла Устилузької міської об’єднаної територіальної громади , який буде використаний в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу громади в Україні та за кордоном, популяризації громади, позитивних знань про громаду, покращення використання історико-культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу громади.



Конкурсні роботи варто надсилати та подавати на розгляд в друкованому вигляді за адресою: 44731, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40, (Устилузька міська рада) та в електронному вигляді –



Після прийняття рішення міською радою про затвердження логотипу та слогану Устилузької міської об’єднаної територіальної громади, переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у сумі 10 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузькій міській об’єднаній громаді за творчу ідею дадуть фінансову винагороду.Про це інформують на сайті громади, -передає сайт Володимира-Волинського Княжий Град У громаді проводять конкурс на визначення кращих елементів візуалізації та ідентифікації міста.До участі допускаються роботи,що містять логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення) та гасло громади (ключова ідея).Конкурс проводиться з метою створення та визначення кращого туристичного логотипа та гасла Устилузької міської об’єднаної територіальної громади , який буде використаний в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу громади в Україні та за кордоном, популяризації громади, позитивних знань про громаду, покращення використання історико-культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу громади.Конкурсні роботи варто надсилати та подавати на розгляд в друкованому вигляді за адресою: 44731, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40, (Устилузька міська рада) та в електронному вигляді – [email protected] Після прийняття рішення міською радою про затвердження логотипу та слогану Устилузької міської об’єднаної територіальної громади, переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у сумі 10 000 гривень.

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