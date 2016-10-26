У француза поцупили вино вартістю пів мільйона євро
Сьогодні, 04:19
Французький торговець винами з Бордо став жертвою злодіїв, які винесли з його особистого льоху рідкісні напої на загальну суму приблизно € 500 тисяч.
Зловмисники розбили вікно в льосі під його будинком і винесли близько сотні ящиків з найціннішими винами, повідомляє радіостанція France Bleu, - пише Княжий Град.
За словами власника, у коробках зберігалися не тільки бордоські, на кшталт “Шато Петрюс” або “Шато Марго”, але і бургундські сорти, в тому числі “Романе-Конті”. Вік найстаріших пляшок налічує кілька десятків років.
Слідчі намагаються відновити картину події, проте поки їм не вдалося знайти свідків, у тому числі серед сусідів, які нічого не помітили.
Радіостанція нагадує, що крадіжка вин – не рідкість для Франції, яка є одним з провідних виробників цього напою. Так, у 2007 році інший бордосский продавець дорогих вин позбувся 3 тис. пляшок марочних вин на загальну суму € 600 тис.
У 2017 році наліт зломщиків на приватний льох у Парижі завершився зникненням 300 пляшок на суму в € 250 тис. У 2019 році зловмисники винесли з елітного паризького ресторану лише 150 пляшок, однак збиток, за даними ЗМІ, був оцінений в € 600 тис.
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Зловмисники розбили вікно в льосі під його будинком і винесли близько сотні ящиків з найціннішими винами, повідомляє радіостанція France Bleu, - пише Княжий Град.
За словами власника, у коробках зберігалися не тільки бордоські, на кшталт “Шато Петрюс” або “Шато Марго”, але і бургундські сорти, в тому числі “Романе-Конті”. Вік найстаріших пляшок налічує кілька десятків років.
Слідчі намагаються відновити картину події, проте поки їм не вдалося знайти свідків, у тому числі серед сусідів, які нічого не помітили.
Радіостанція нагадує, що крадіжка вин – не рідкість для Франції, яка є одним з провідних виробників цього напою. Так, у 2007 році інший бордосский продавець дорогих вин позбувся 3 тис. пляшок марочних вин на загальну суму € 600 тис.
У 2017 році наліт зломщиків на приватний льох у Парижі завершився зникненням 300 пляшок на суму в € 250 тис. У 2019 році зловмисники винесли з елітного паризького ресторану лише 150 пляшок, однак збиток, за даними ЗМІ, був оцінений в € 600 тис.
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