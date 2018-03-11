StrikeCity кличе студентів на боулінг за акційною ціною*
Сьогодні, 09:55
У боулінг-клубі StrikeCity діє спеціальна пропозиція для студентів.
Про це інформує пресслужба закладу.
Година гри для студентів тут коштує всього за 89 гривень. Ви можете провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.
⠀
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акціями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба закладу.
Година гри для студентів тут коштує всього за 89 гривень. Ви можете провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.
⠀
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акціями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Єгипті під час посадки загорівся український літак
Сьогодні, 10:35
StrikeCity кличе студентів на боулінг за акційною ціною*
Сьогодні, 09:55
На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
Сьогодні, 09:05