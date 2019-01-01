У Єгипті під час посадки загорівся український літак

В єгипетському аеропорту міста Шарм-ель-Шейх сталася пожежа на одному з літаків української авіакомпанії SkyUp.Про це повідомляє Міністерство цивільної авіації Єгипту.Відомо, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік масла з гідравлічної системи, в результаті чого загорілася одна з шин шасі.Відзначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею та запобігла поширення вогню на інші частини літака.Після приземлення пасажири і екіпаж літака були евакуйовані. У результаті інциденту ніхто не постраждав.