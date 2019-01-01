У Єгипті під час посадки загорівся український літак
Сьогодні, 10:35
В єгипетському аеропорту міста Шарм-ель-Шейх сталася пожежа на одному з літаків української авіакомпанії SkyUp.
Про це повідомляє Міністерство цивільної авіації Єгипту.
Відомо, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік масла з гідравлічної системи, в результаті чого загорілася одна з шин шасі.
Відзначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею та запобігла поширення вогню на інші частини літака.
Після приземлення пасажири і екіпаж літака були евакуйовані. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє Міністерство цивільної авіації Єгипту.
Відомо, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік масла з гідравлічної системи, в результаті чого загорілася одна з шин шасі.
Відзначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею та запобігла поширення вогню на інші частини літака.
Після приземлення пасажири і екіпаж літака були евакуйовані. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Коментарі 1
А чи молилися подорожуючі перед вилітом? Якщо ні, то пожежа мабуть сталася із-за того.
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