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У Єгипті під час посадки загорівся український літак

У Єгипті під час посадки загорівся український літак
В єгипетському аеропорту міста Шарм-ель-Шейх сталася пожежа на одному з літаків української авіакомпанії SkyUp.

Про це повідомляє Міністерство цивільної авіації Єгипту.

Відомо, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік масла з гідравлічної системи, в результаті чого загорілася одна з шин шасі.

Відзначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею та запобігла поширення вогню на інші частини літака.

Після приземлення пасажири і екіпаж літака були евакуйовані. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Теги: літак, Єгипет, пожежа
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Коментарі 1
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А чи молилися подорожуючі перед вилітом? Якщо ні, то пожежа мабуть сталася із-за того.
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