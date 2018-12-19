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Чоловіка, який в селі на Волині крав з кладовища могильні плити, не взяли під варту

Чоловіка, який в селі на Волині крав з кладовища могильні плити, не взяли під варту
Іваничівський районний суду відмовив у взятті під варту підозрюваного, мешканця села Низкиничі, який затриманий на крадіжці могильних плит з кладовища в Осмиловичах.

Про це повідомляє видання "БУГ".

Нагадаємо, 1-го листопада близько 15:00 чоловік викрадав предмети, що знаходяться на могилах.

Крім того 2-го листопада близько 7:30, перебуваючи на території кладовища села Осмиловичі Іваничівського району, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, заволодів надгробною плитою. При цьому застосував насильство, розпиливши перцевий газовий балончик в обличчя свідка.

Прокурор зазначив, що уродженець селища Турійськ, який не працюючий, одружений, на утриманні має одну малолітню дитину, проживає в селі Низкиничі, підозрюється в злочині, передбаченому ч. З ст. 297 КК України (наруга над могилою).

Чоловік раніше не судимий, однак являється обвинуваченим у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом; дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди)

2-го листопада підозрюваного затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ІТТ № З ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, Іваничівська поліція провела обшуки в помешканні підозрюваного. Були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена – поліція шукає власників.

Прокурор мотивував застосування під варту тим, що чоловік підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечив відносно задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Просив обрати більш м’яку міру запобіжного заходу, оскільки він зобов’язується дотримуватися усіх вимог, які будуть передбачатися законодавством.

Захисник зазначив, що причин для обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного не має. І можливо обрати йому запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, суддя Ігор Нєвєров прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно відмовити через не доведеність достатніх підстав та ризиків, передбачених статтею 177 ККУ.

Щодо підозрюваного обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці. Йому заборонено цілодобово залишати місце свого проживання.

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Теги: могильні плити, кладовище, Волинь, Іваничівський район
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