Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 11 листопада
Сьогодні, 19:15
У понеділок, 11 листопада, у Луцьку в певний період буде відсутнє електропостачання за деякими адресами.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".
Зокрема, з 09:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Кафедральна, Плитниця, Драгоманова, 43.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в ПрАТ "Волиньобленерго".
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".
Зокрема, з 09:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Кафедральна, Плитниця, Драгоманова, 43.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в ПрАТ "Волиньобленерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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