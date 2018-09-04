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Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 11 листопада

Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 11 листопада
У понеділок, 11 листопада, у Луцьку в певний період буде відсутнє електропостачання за деякими адресами.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".

Зокрема, з 09:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Кафедральна, Плитниця, Драгоманова, 43.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в ПрАТ "Волиньобленерго".

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Теги: електропостачання, світло, Луцьк, 11 листопада
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