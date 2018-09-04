Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 11 листопада





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".



Зокрема, з 09:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Кафедральна, Плитниця, Драгоманова, 43.



"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в ПрАТ "Волиньобленерго".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 11 листопада, у Луцьку в певний період буде відсутнє електропостачання за деякими адресами.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".Зокрема, з 09:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Кафедральна, Плитниця, Драгоманова, 43."Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в ПрАТ "Волиньобленерго".

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