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Разумков – більше не лідер партії «Слуга народу»

Разумков – більше не лідер партії «Слуга народу»
Зʼїзд політичної партії «Слуга народу» обрав головою партії Олександра Корнієнка. За таке рішення одноголосно проголосували делегати зʼїзду.

Про це повідомляє видання «the Бабель».

На початку зʼїзду попередній лідер партії Дмитро Разумков виступив з доповіддю, у якій підбив підсумки виборів і перші результати роботи фракції «Слуги народу» у парламенті. Після цього депутати проголосували за звільнення Разумкова та висунули єдиним кандидатом на посаду голови партії першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.

У своєму виступі Корнієнко як кандидат на посаду голови назвав місцеві вибори, які «так чи інакше відбудуться в наступному році», ключовим викликом для партії. Другим викликом Корнієнко вважає розробку нового підходу до партійного будівництва і впровадження його.

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Теги: Слуга народу, Дмитро Разумков, Олександр Корнієнко, лідер, повноваження
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