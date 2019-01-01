Разумков – більше не лідер партії «Слуга народу»

Олександра Корнієнка. За таке рішення одноголосно проголосували делегати зʼїзду.



Про це повідомляє видання



На початку зʼїзду попередній лідер партії Дмитро Разумков виступив з доповіддю, у якій підбив підсумки виборів і перші результати роботи фракції «Слуги народу» у парламенті. Після цього депутати проголосували за звільнення Разумкова та висунули єдиним кандидатом на посаду голови партії першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.



У своєму виступі Корнієнко як кандидат на посаду голови назвав місцеві вибори, які «так чи інакше відбудуться в наступному році», ключовим викликом для партії. Другим викликом Корнієнко вважає розробку нового підходу до партійного будівництва і впровадження його.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зʼїзд політичної партії «Слуга народу» обрав головою партії. За таке рішення одноголосно проголосували делегати зʼїзду.Про це повідомляє видання «the Бабель» На початку зʼїзду попередній лідер партіївиступив з доповіддю, у якій підбив підсумки виборів і перші результати роботи фракції «Слуги народу» у парламенті. Після цього депутати проголосували за звільнення Разумкова та висунули єдиним кандидатом на посаду голови партії першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.У своєму виступі Корнієнко як кандидат на посаду голови назвав місцеві вибори, які «так чи інакше відбудуться в наступному році», ключовим викликом для партії. Другим викликом Корнієнко вважає розробку нового підходу до партійного будівництва і впровадження його.

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