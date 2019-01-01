Луцькрада не давала дозволів на міні-концерти від «благодійників» з інших областей
Сьогодні, 14:00
Останніми днями надходить чимало скарг на міні-концерти, що проводяться в різних частинах міста «благодійниками» із сумнівною репутацією з інших областей України, які використовують звукопідсилюючу апаратуру та заважають мешканцям Луцька.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Офіційно повідомляємо, що Луцька міська рада не давала жодних дозволів на проведення цих заходів, повідомлення про проведення таких заходів в Луцьку міську раду не надходило", - написав Поліщук.
За його словами, при дослідженні ситуації працівники міськради виявили лише повідомлення про захід начальника ГУ НП у м. Луцьку Олега Кічука, що не є документом, який дає право на проведення таких акцій.
Вчора, 9 листопада, працівники міської ради двічі викликали патрульну поліцію.
"Працівники патрульної поліції приїхали на місце, покрутились та поїхали ніяк не відреагувавши на порушення.
У зв'язку з відсутністю будь-яких дозволів від міської ради та неповідомленням про такий захід, вказані акції відбувають повністю незаконно.
Сьогодні поруч з Центральним ринком працівниками муніципальної варти було припинене вказане правопорушення, не зважаючи на те, що такий вид правопорушень не входить до компетенції муніципальної варти.
Закликаємо патрульну поліцію міста Луцька адекватно відреагувати на вказану ситуацію та негайно припиняти порушення громадського порядку", - резюмував Ігор Поліщук.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Офіційно повідомляємо, що Луцька міська рада не давала жодних дозволів на проведення цих заходів, повідомлення про проведення таких заходів в Луцьку міську раду не надходило", - написав Поліщук.
За його словами, при дослідженні ситуації працівники міськради виявили лише повідомлення про захід начальника ГУ НП у м. Луцьку Олега Кічука, що не є документом, який дає право на проведення таких акцій.
Вчора, 9 листопада, працівники міської ради двічі викликали патрульну поліцію.
"Працівники патрульної поліції приїхали на місце, покрутились та поїхали ніяк не відреагувавши на порушення.
У зв'язку з відсутністю будь-яких дозволів від міської ради та неповідомленням про такий захід, вказані акції відбувають повністю незаконно.
Сьогодні поруч з Центральним ринком працівниками муніципальної варти було припинене вказане правопорушення, не зважаючи на те, що такий вид правопорушень не входить до компетенції муніципальної варти.
Закликаємо патрульну поліцію міста Луцька адекватно відреагувати на вказану ситуацію та негайно припиняти порушення громадського порядку", - резюмував Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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