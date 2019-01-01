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Відома у Луцьку б'юті-студія створювала зачіски для малечі із дитбудинку

Відома у Луцьку б'юті-студія створювала зачіски для малечі із дитбудинку
Команда Oliferchuk Beauty Studio створювала зачіски для вихованців Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини, що у Луцьку. Благодійна акція відбулася сьогодні, 10 листопада.

Про це повідомив засновник студії, відомий у Луцьку стиліст-перукар Андрій Оліферчук.

"Це благодійна акція, якою ми хотіли показати, що добрі справи не вимагають значних капіталовкладень, лише вмілі руки та добре серце здатні дарувати самотнім дітям радість", - написав ініціатор акції.

За його словами, зазвичай вихованців дитбудинку стрижуть вихователі. Арсенал інструментів невеликий - ножиці та старенька машинка.

Тож Андрій Оліферчук закликав колег з інших салонів долучитись до такої доброї і корисної справи.


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Теги: Андрій Оліферчук, зачіски, дитбудинок, Луцьк
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