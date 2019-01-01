Відома у Луцьку б'юті-студія створювала зачіски для малечі із дитбудинку
Сьогодні, 14:46
Команда Oliferchuk Beauty Studio створювала зачіски для вихованців Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини, що у Луцьку. Благодійна акція відбулася сьогодні, 10 листопада.
Про це повідомив засновник студії, відомий у Луцьку стиліст-перукар Андрій Оліферчук.
"Це благодійна акція, якою ми хотіли показати, що добрі справи не вимагають значних капіталовкладень, лише вмілі руки та добре серце здатні дарувати самотнім дітям радість", - написав ініціатор акції.
За його словами, зазвичай вихованців дитбудинку стрижуть вихователі. Арсенал інструментів невеликий - ножиці та старенька машинка.
Тож Андрій Оліферчук закликав колег з інших салонів долучитись до такої доброї і корисної справи.
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Про це повідомив засновник студії, відомий у Луцьку стиліст-перукар Андрій Оліферчук.
"Це благодійна акція, якою ми хотіли показати, що добрі справи не вимагають значних капіталовкладень, лише вмілі руки та добре серце здатні дарувати самотнім дітям радість", - написав ініціатор акції.
За його словами, зазвичай вихованців дитбудинку стрижуть вихователі. Арсенал інструментів невеликий - ножиці та старенька машинка.
Тож Андрій Оліферчук закликав колег з інших салонів долучитись до такої доброї і корисної справи.
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Коментарі 1
Позор що раді піару....
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