Відома у Луцьку б'юті-студія створювала зачіски для малечі із дитбудинку

Команда Oliferchuk Beauty Studio створювала зачіски для вихованців Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини, що у Луцьку. Благодійна акція відбулася сьогодні, 10 листопада.Про це повідомив засновник студії, відомий у Луцьку стиліст-перукар"Це благодійна акція, якою ми хотіли показати, що добрі справи не вимагають значних капіталовкладень, лише вмілі руки та добре серце здатні дарувати самотнім дітям радість", - написав ініціатор акції.За його словами, зазвичай вихованців дитбудинку стрижуть вихователі. Арсенал інструментів невеликий - ножиці та старенька машинка.Тож Андрій Оліферчук закликав колег з інших салонів долучитись до такої доброї і корисної справи.