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Галина Падалко розповіла, як у «Промені» перевірити рівень цукру в крові. ВІДЕО

Галина Падалко розповіла, як у «Промені» перевірити рівень цукру в крові. ВІДЕО
У Луцьку 10 листопада спільно з громадським об’єднанням «Інсулін» (об`єднання батьків хворих дітей на цукровий діабет) РЦ «Промінь» організував безкоштовний захід «Разом попередимо цукровий діабет».

До корисного заходу долучилася і команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», пише «Конкурент».

Так, координаторки проєктів Христина Назар та Галина Падалко також здали аналізи на вміст цукру в крові та опублікували відео із заходу.

«За здоров’ям треба завжди слідкувати. Ми маємо бути у формі, адже як не крути, для того, щоб розвиватися, змінювати своє місто, ми маємо бути здорові. Безпосередньо команда Громадянський Рух «СВІДОМІ» є такими людьми, які розуміють, що для розвитку міста є важливим фізичний стан. Андрій Покровський відповідально ставиться до стану здоров’я, до можливостей і доступності здачі аналізів – щоб кожен мав можливість протестуватися, перевіритися і дізнатися, що він здоровий, може працювати, розвиватися і самовдосконалюватися», – зауважила Христина Назар.

Своєю чергою Галина Падалко закликала лучан долучитися до акції, яка відбувається у холі РЦ «Промінь».

«Здорові лучани – це база для нашого міста, тому обов’язково приходьте, долучайтеся. Сьогодні до 16 години можна прийти і перевіритися», – додала Галина Падалко.

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Теги: СВІДОМІ, інсулін, Промінь, Галина Падалко, Луцьк
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