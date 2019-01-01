На Рівненщині пасажир під час ДТП випав з авто і загинув, а п'яний водій навіть не помітив

У Володимирецькому районі Рівненської області пасажир під час ДТП випав із авто та загинув.Про це повідомляє поліція Рівненщини.До поліції сьогодні, десятого листопада, 10 хвилин по опівночі повідомили медики «швидкої», що вони доставили у лікарню травмованого чоловіка, якого виявили на узбіччі у селі Каноничі.Поліцейські встановили, що 40-річний житель села Дубівка, водій автомобіля Volkswagen Caddy на вулиці Незалежності не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де зніс близько 30 метрів дерев’яного паркану господарства. У цей момент зірвалися задні бокові двері авто, де сидів 35-річний односелець кермувальника. Пасажир випав із транспортного засобу, а водій поїхав додому.Як пояснив водій згодом поліцейським, вважав, що той залишився на сидінні спати і не помітив, що товариш випав.Попри вжиті реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати життя 35-річному чоловіку, від отриманих травм він орієнтовно через дві години помер у лікарні.Винуватця ДТП правоохоронці розшукали вдома. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння: прилад «Драгер» показав 2,34 проміле.40-річного керманича затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Слідчим слідчого управління також підготовлено клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у виді тримання під вартою.