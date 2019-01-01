На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО





У будиночку для відпочинку, де відзначали день народження одного з хлопців, клієнти потрощили світильники, перекинули меблі, розбили й зламали все, що тільки могли, пише "



Салати жирним шаром – не лише на підлозі, а на стінах.



Хлопці кидалися тарілками, обливалися шампанським. Виламали двері і пішли.



Власники будиночку сподіваються на адекватну реакцію батьків хлопців й навіть називають деякі прізвища. Не подаємо їх з етичних міркувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську юнаки розтрощили заклад на вулиці Автобусній, у якому з розмахом світкували день народження у суботу, 9 листопада.У будиночку для відпочинку, де відзначали день народження одного з хлопців, клієнти потрощили світильники, перекинули меблі, розбили й зламали все, що тільки могли, пише " Радар ".Салати жирним шаром – не лише на підлозі, а на стінах.Хлопці кидалися тарілками, обливалися шампанським. Виламали двері і пішли.Власники будиночку сподіваються на адекватну реакцію батьків хлопців й навіть називають деякі прізвища. Не подаємо їх з етичних міркувань.

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