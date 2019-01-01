На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО
Сьогодні, 16:16
У Нововолинську юнаки розтрощили заклад на вулиці Автобусній, у якому з розмахом світкували день народження у суботу, 9 листопада.
У будиночку для відпочинку, де відзначали день народження одного з хлопців, клієнти потрощили світильники, перекинули меблі, розбили й зламали все, що тільки могли, пише "Радар".
Салати жирним шаром – не лише на підлозі, а на стінах.
Хлопці кидалися тарілками, обливалися шампанським. Виламали двері і пішли.
Власники будиночку сподіваються на адекватну реакцію батьків хлопців й навіть називають деякі прізвища. Не подаємо їх з етичних міркувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У будиночку для відпочинку, де відзначали день народження одного з хлопців, клієнти потрощили світильники, перекинули меблі, розбили й зламали все, що тільки могли, пише "Радар".
Салати жирним шаром – не лише на підлозі, а на стінах.
Хлопці кидалися тарілками, обливалися шампанським. Виламали двері і пішли.
Власники будиночку сподіваються на адекватну реакцію батьків хлопців й навіть називають деякі прізвища. Не подаємо їх з етичних міркувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
бидло дати б им по років 5 посиленого режиму і булоб норма
Навіть дивуватись нема чого ,це ж Нововолинськ ,місто наркоманів алкашів і злодіів .
Останні новини
У Луцьку вшанували загиблих на Сході воїнів. ФОТО
Сьогодні, 16:53
На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО
Сьогодні, 16:16