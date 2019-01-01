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На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО

На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО
У Нововолинську юнаки розтрощили заклад на вулиці Автобусній, у якому з розмахом світкували день народження у суботу, 9 листопада.

У будиночку для відпочинку, де відзначали день народження одного з хлопців, клієнти потрощили світильники, перекинули меблі, розбили й зламали все, що тільки могли, пише "Радар".

Салати жирним шаром – не лише на підлозі, а на стінах.

Хлопці кидалися тарілками, обливалися шампанським. Виламали двері і пішли.

Власники будиночку сподіваються на адекватну реакцію батьків хлопців й навіть називають деякі прізвища. Не подаємо їх з етичних міркувань.

На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО
На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО
На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО
На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО
На Волині компанія юнаків розтрощила все у будиночку, де святкувала день народження. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, юнаки, день народження, рейвах
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Коментарі 2
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бидло дати б им по років 5 посиленого режиму і булоб норма
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Навіть дивуватись нема чого ,це ж Нововолинськ ,місто наркоманів алкашів і злодіів .
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