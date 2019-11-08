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У світі побільшало доларових мільярдерів, серед них – 7 українців. СПИСОК

У світі побільшало доларових мільярдерів, серед них – 7 українців. СПИСОК
У світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Усього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

Відповідне дослідження провели економісти у Billionaires insights. Найбільше багатіїв у Північній та Південній Америці – понад 700 людей, пише 24 канал.

А найменше на островах Океанії. Там лише 36 товстосумів. Кількість українських мільярдерів за рік залишилася незмінною – всього їх семеро. Всі свої заощадження вони накопичили самостійно, а не отримали у спадок. Разом українські мільярдери володіють 13,6 мільярда доларів.

Українські мільярдери:

• Рінат Ахметов
• Віктор Пінчук
• Вадим Новинський
• Геннадій Боголюбов
• Ігор Коломойський
• Петро Порошенко
• Олександр Герега

Для прикладу, у сусідній Росії 98 мільярдерів, які разом володіють 421 мільярд доларів.


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Теги: мільярдери, статки, Україна, список, долари
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Коментарі 1
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І побільшало людей за межею бідності .Жопа мира .
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