У світі побільшало доларових мільярдерів, серед них – 7 українців. СПИСОК





Відповідне дослідження провели економісти у



А найменше на островах Океанії. Там лише 36 товстосумів. Кількість українських мільярдерів за рік залишилася незмінною – всього їх семеро. Всі свої заощадження вони накопичили самостійно, а не отримали у спадок. Разом українські мільярдери володіють 13,6 мільярда доларів.



Українські мільярдери:



• Рінат Ахметов

• Віктор Пінчук

• Вадим Новинський

• Геннадій Боголюбов

• Ігор Коломойський

• Петро Порошенко

• Олександр Герега



Для прикладу, у сусідній Росії 98 мільярдерів, які разом володіють 421 мільярд доларів.





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