Чотирилапі гості: на Волині влаштували незвичну церемонію весілля. ФОТО

Ольга та Олександр на власне весілля запросила не лише своїх рідних, але й домашніх улюбленців.



Про це повідомив Нововолинський міський відділ ДРАЦС.



"Незвичні гості! Такі позитивні, добрі і дуже виховані! Прийшли вітати своїх господарів!" – написали реєстратори.



Із фото видно, що пару собак навіть спеціально святково одягнули.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську закохана паратана власне весілля запросила не лише своїх рідних, але й домашніх улюбленців.Про це повідомив Нововолинський міський відділ ДРАЦС."Незвичні гості! Такі позитивні, добрі і дуже виховані! Прийшли вітати своїх господарів!" – написали реєстратори.Із фото видно, що пару собак навіть спеціально святково одягнули.

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