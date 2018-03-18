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Чотирилапі гості: на Волині влаштували незвичну церемонію весілля. ФОТО

Чотирилапі гості: на Волині влаштували незвичну церемонію весілля. ФОТО
У Нововолинську закохана пара Ольга та Олександр на власне весілля запросила не лише своїх рідних, але й домашніх улюбленців.

Про це повідомив Нововолинський міський відділ ДРАЦС.

"Незвичні гості! Такі позитивні, добрі і дуже виховані! Прийшли вітати своїх господарів!" – написали реєстратори.

Із фото видно, що пару собак навіть спеціально святково одягнули.


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Теги: собаки, гості, весілля, Нововолинськ
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