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У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО

У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО
Турнір був присвячений 50-річному ювілею підприємця і спортивного активіста Віталія Якимлюка.

Змагання відбулися у суботу, 9 листопада, - пише Район.Любомль

Окрім команди «АгроДвір», яка представляла очолюване ювіляром підприємство з такою ж назвою, на змагання прибули ще дві команди із сусідньої Білорусі: ФК «Малорита» і брестський «Адамс».

Матчі завершилися з такими результатами: ФК «Малорита» – «Агродвір» 2:2, «Адамс» 2:1, «Адамс» – «Малорита» 3:0.

У підсумку, третє місце посіла команда з Малорити, друге місце завоювали брестські футболісти, а переможцем турніру стала команда «АгроДвір».

Також у кожній команді було відзначено кращих гравців: у «Малорити» – Андрій Троц, у «Адамса» – Андрій Васильчук, в «АгроДвора» – Сергій Сидорук.

У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО
У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО
У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО
У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО

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Теги: футбол, Волинь, спорт
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