Завтра, 11 листопада, на Волині страйкуватимуть підприємці-перевізники





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За словами підприємців, звернення полягає у тому, що останнім часом вищезгадані фірми, які виступають посередниками між перевізниками та виробниками продукції, власниками товарів, без обґрунтованих пояснень та завчасного попередження знижують тарифи на перевезення, ставлячи перевізників у невигідне положення.



Перевізники попередили: 11 листопада 2019 року з 10-ї ранку оголошується всеукраїнська акція протесту. Мета: забезпечення здорової конкуренції на ринку вантажних перевезень та встановлення на рівні держави законних тарифів, які даватимуть змогу вільно працювати на ринку вантажних перевезень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємці Володимира-Волинського, котрі займаються вантажними перевезеннями великотоннажними автомобілями попереджають про проведення акції протесту проти заниження тарифів на вантажні перевезення, які диктують дві логістичні фірми-посередники: Харківська «ЛАРДІ» та Дніпровська «ДЕЛЛА».Про це повідомляє Володимир.Медіа. За словами підприємців, звернення полягає у тому, що останнім часом вищезгадані фірми, які виступають посередниками між перевізниками та виробниками продукції, власниками товарів, без обґрунтованих пояснень та завчасного попередження знижують тарифи на перевезення, ставлячи перевізників у невигідне положення.Перевізники попередили: 11 листопада 2019 року з 10-ї ранку оголошується всеукраїнська акція протесту. Мета: забезпечення здорової конкуренції на ринку вантажних перевезень та встановлення на рівні держави законних тарифів, які даватимуть змогу вільно працювати на ринку вантажних перевезень.

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