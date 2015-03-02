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Завтра, 11 листопада, на Волині страйкуватимуть підприємці-перевізники

Завтра, 11 листопада, на Волині страйкуватимуть підприємці-перевізники
Підприємці Володимира-Волинського, котрі займаються вантажними перевезеннями великотоннажними автомобілями попереджають про проведення акції протесту проти заниження тарифів на вантажні перевезення, які диктують дві логістичні фірми-посередники: Харківська «ЛАРДІ» та Дніпровська «ДЕЛЛА».

Про це повідомляє Володимир.Медіа.

За словами підприємців, звернення полягає у тому, що останнім часом вищезгадані фірми, які виступають посередниками між перевізниками та виробниками продукції, власниками товарів, без обґрунтованих пояснень та завчасного попередження знижують тарифи на перевезення, ставлячи перевізників у невигідне положення.

Перевізники попередили: 11 листопада 2019 року з 10-ї ранку оголошується всеукраїнська акція протесту. Мета: забезпечення здорової конкуренції на ринку вантажних перевезень та встановлення на рівні держави законних тарифів, які даватимуть змогу вільно працювати на ринку вантажних перевезень.

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Теги: страйк, перевізники, вантажні перевезення
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