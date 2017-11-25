Зберігайте холодний розум: які хитрощі готують продавці у «чорну п'ятницю»





Краще заздалегідь відстежувати ціни, інакше можна купити товар не тільки без знижки, але навіть і дорожче. До яких хитрощів вдаються магазини в "чорну п'ятницю" в матеріалі



Маргарита Савчук уже багато років захоплюється покупками на розпродажах. "Я кілька років прожила в Європі і прекрасно знаю, як потрібно економити. Там "чорна п'ятниця" дійсно свято для шопоголіків. Але я не з їх числа, тому що мені доводилося укладатися в бюджет. І я навчилася купувати на сезонних розпродажах, і під час "чорної п'ятниці", – пояснює Маргарита.



Вона каже, що в Україні в останні рік-два з’явилися реальні знижки в такі дні, але все одно слід пильнувати.



"Я за місяць планую, що мені потрібно купити в "чорну п’ятницю", знаходжу відповідні речі в онлайн магазинах, складаю їх у корзину. І моніторю ціни хоча б раз у три дні. А в "чорну п’ятницю" дивлюся, на що реально є знижка. Якщо річ стала коштувати всього на 10-20% дешевше, я не беру, тому що це обман.



Все, що починається з 30%, вже можна розглядати. Буває, що річ не тільки не подешевшала, а ще й подорожчала. А я не люблю, коли мене тримають за ідіотку", – каже Маргарита.



Вона навіть вивела свою формулу. За її словами, купити гарні справжні парфуми в «чорну п’ятницю» неможливо. Дуже часто на дорогі бренди ніхто навіть не робить знижок. З великою побутовою технікою продавці обманюють.



"Зазвичай вони заздалегідь піднімають ціну, а в "чорну п’ятницю" повертають нормальну ціну. Якщо є виняток, то це або застаріла модель, або є якась вада. Я одного разу купила так пральну машину, потім намучилася, здаючи її назад", – обурюється жінка.



Те ж саме стосується і ходової техніки – чайників, мікрохвильових печей, тостерів. Краще справи йдуть з одягом. Тут, на думку Маргарити, дійсно можна купити річ зі знижкою 40%: «Я так купила куртку і чоботи. Правда, мені пощастило, що у мене 36 розмір, а там залишалися тільки маленькі чи великі екземпляри».



Просто чистять склади



Маркетолог Сергій Попенко каже, що "чорна п’ятниця", це гарний спосіб для самих магазинів очистити склади для закупівлі нових товарів.



"Протягом року на складах накопичуються товари, які не були продані вчасно. Це не означає, що вони якісь погані. Просто, щось застаріло, щось продавали за завищеною ціною і не змогли збути. Є моделі минулих колекцій. Часто не можуть продати дуже дорогі плазми, пилососи, музичні центри, комп’ютери. Це все розвозять по різних точках, потім дають рекламу, що можете купити плазму зі знижкою -60%.



Люди добре клюють. Вони приходять, а телевізор продають в іншому магазині мережі, але продавець їм пропонує кращу модель. Люди прийшли з грошима і готові витратити, не повертатися ж їм додому з порожніми руками", – розповідає Сергій Попенко.



Ще одна хитрість маркетологів – продавати товар із навантаженням. Часто це стосується косметики, шампунів, засобів для кухні та ванн. «Ми так робили – до дорогого крему для обличчя додавали крем для рук за півціни, у якого через кілька місяців закінчиться термін придатності. Могли взагалі давати цей засіб у подарунок.



Наприклад, купуєте два креми, третій – у подарунок. Звичайно, у подарунка скоро вийде термін придатності, але наразі момент він нормальний. На нову продукцію знижка не може бути більше 10-20%», – пояснює Даша Чернявська, маркетолог онлайн магазину французької косметики.



Збувають старі моделі і переклеюють цінники



Що стосується магазинів одягу, то тут найчастіше в «чорну п’ятницю» вивішують речі старих колекцій, ті, що не були розкуплені. «Нова колекція навряд чи братиме участь у "чорній п’ятниці". А ось застарілі моделі можна продати в цей день зі знижкою 50-70%. На дверях магазину, в вітринах буде реклама, що тут все зі знижкою 50-70%, народ на це клює. Минулого разу ми дуже добре розвантажили склад від старих моделей", – каже продавець магазину спортивного одягу.



Також у "чорну п’ятницю" можна розчаруватися, наткнувшись на сукню мрії, але на два розміри більше, ніж потрібно. «Під час таких розпродажів дуже часто збувають товари, у яких залишився лише один розмір. Тому що ходові розміри давно розкуплені. Справа в тому, що наша «чорна п’ятниця» відрізняється від американської. Там величезні знижки оголошують на весь асортимент магазину без винятку.



У нас же в ніч перед п’ятницею змінюють усе – і цінники, і самі товари. Нові та ходові ховають, старі й останні розміри вивішують. Звичайно, практикують і обман: під жовтим цінником із новою ціною можна виявити, що раніше він коштував стільки ж або навіть дешевше. У плутанині, коли все все хапають, і таке відбувається», – запевняє продавець одного мережевого массмаркету одягу.



Дешеві телефони тільки "сірі"



Віталій Барчан, експерт із техніки і гаджетів не радить сподіватися любителям iPhone у "чорну п’ятницю" купити зі знижкою крутий гаджет.



"В офіційних магазинах все залежить від того, чи дасть виробник знижки на свій товар. Тому що накрутка магазина там зовсім маленька, товар і так дорогий", – пояснює Барчан.



Тому дивитися круте "яблуко" зі знижкою потрібно хіба що в онлайн магазинах, куди можуть потрапляти «сірі» товари.



"Дуже багато гаджетів везуть в сіру. Це коли, наприклад, у Польщі вони купуються за дилерською ціною. При перетині кордону їм ще повертають ПДВ. Тут вони не розмитнюють і нічого не платять. У такому випадку розбіг у ціні від легальних телефонів може бути до 20%. Але офіційні продавці змагатися з «сірим» ринком не будуть", – говорить Барчан.



Що стосується інших телефонів відомих марок, то знижки на них теж залежать від того, чи знизить сам виробник ціни на них. Що буває досить рідко.



Що стосується решти техніки, то, як правило, в «чорну п’ятницю» будуть збувати залежаний товар.



"Зазвичай пропонують в навантаження до товару якийсь інший, навушники, наприклад, з великою знижкою. А також «чорна п’ятниця» гарний привід збути залежаний товар. Тому що ринок електроніки дуже швидко оновлюється. Змінюється версія блютуз приймача і все, попередня модель уже вважається застарілою. А любителі техніки дуже реагують на це", – пояснює Барчан.



Як обманюють у "чорну п’ятницю"



Директор української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко вважає, що в Україні насправді не існує таких великих знижок, як в інших країнах.



"Проводити розпродажі добре тільки в тому випадку, якщо суспільство має високу купівельну спроможність, якщо є така традиція і люди готуються до «чорної п’ятниці». В Європі, Америці люди спеціально відкладають гроші на «чорну п’ятницю», у нас же слово «відкладати» вже навіть призабули", – вважає Дорошенко.



Що стосується обману покупців, то в інших країнах покупців захищає від цього добросовісна конкуренція. У нас такого немає, як і немає реального захисту споживача.



"На «чорну п’ятницю» у нас купуються люди, які не мають досвіду участі в розпродажах. Їм кажуть, що знижка 30%, але перевірити це вони не можуть. Я, наприклад, купую тільки в тих магазинах, де знаю ціну. Заздалегідь планую, що я хочу купити в цей день. І якщо магазин мене обдурить, то більше я сюди не прийду", – говорить Дорошенко.



Самі українці діляться своїми враженнями від покупок у «чорну п’ятницю».



"У минулому році у відомому інтернет-магазині побачила рюкзак для дитини. Написано, що звичайна ціна 450 грн, а ось сьогодні 399 грн. Заходжу через пару днів, коли весь цей психоз пройшов, дивлюся, а рюкзачок вже 330 грн. Ну і що це за «п’ятниця»?" – обурюється Ірина з Вінниці.



"«Я хотіла купити робот-пилосос, звичайна ціна 7500 грн. Дочекалася п’ятниці, заходжу в цей онлайн магазин, а він коштує 7777 грн. Люди пишуть обурені відгуки, менеджери їх тут же видаляють", – згадує Світлана Слюсаренко з Києва.



А Анна з Київської області полювала за варочною поверхнею, вона вдома робить ремонт і оновлює техніку:



"До «чорної п’ятниці» коштувала 5500 грн, за тиждень до п’ятниці 7000, а в саму п’ятницю – 6000 грн. Я засмутилася".



Хоча є і ті, кому реально пощастило в п’ятницю купити товари дешевше. Хтось купив улюблений шампунь, комусь пощастило з електропростирадлом і міксером. А хтось став володарем дешевої машинки для стрижки волосся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 листопада в Україні пройде "чорна п'ятниця". Вже зараз багато магазинів заманюють майбутніми розпродажами. Обіцяють знижки до 70%. Однак досвідчені люди кажуть, що в цей день потрібно зберігати холодний розум і не поспішати з покупками.Краще заздалегідь відстежувати ціни, інакше можна купити товар не тільки без знижки, але навіть і дорожче. До яких хитрощів вдаються магазини в "чорну п'ятницю" в матеріалі OBOZREVATEL уже багато років захоплюється покупками на розпродажах. "Я кілька років прожила в Європі і прекрасно знаю, як потрібно економити. Там "чорна п'ятниця" дійсно свято для шопоголіків. Але я не з їх числа, тому що мені доводилося укладатися в бюджет. І я навчилася купувати на сезонних розпродажах, і під час "чорної п'ятниці", – пояснює Маргарита.Вона каже, що в Україні в останні рік-два з’явилися реальні знижки в такі дні, але все одно слід пильнувати."Я за місяць планую, що мені потрібно купити в "чорну п’ятницю", знаходжу відповідні речі в онлайн магазинах, складаю їх у корзину. І моніторю ціни хоча б раз у три дні. А в "чорну п’ятницю" дивлюся, на що реально є знижка. Якщо річ стала коштувати всього на 10-20% дешевше, я не беру, тому що це обман.Все, що починається з 30%, вже можна розглядати. Буває, що річ не тільки не подешевшала, а ще й подорожчала. А я не люблю, коли мене тримають за ідіотку", – каже Маргарита.Вона навіть вивела свою формулу. За її словами, купити гарні справжні парфуми в «чорну п’ятницю» неможливо. Дуже часто на дорогі бренди ніхто навіть не робить знижок. З великою побутовою технікою продавці обманюють."Зазвичай вони заздалегідь піднімають ціну, а в "чорну п’ятницю" повертають нормальну ціну. Якщо є виняток, то це або застаріла модель, або є якась вада. Я одного разу купила так пральну машину, потім намучилася, здаючи її назад", – обурюється жінка.Те ж саме стосується і ходової техніки – чайників, мікрохвильових печей, тостерів. Краще справи йдуть з одягом. Тут, на думку Маргарити, дійсно можна купити річ зі знижкою 40%: «Я так купила куртку і чоботи. Правда, мені пощастило, що у мене 36 розмір, а там залишалися тільки маленькі чи великі екземпляри».Маркетологкаже, що "чорна п’ятниця", це гарний спосіб для самих магазинів очистити склади для закупівлі нових товарів."Протягом року на складах накопичуються товари, які не були продані вчасно. Це не означає, що вони якісь погані. Просто, щось застаріло, щось продавали за завищеною ціною і не змогли збути. Є моделі минулих колекцій. Часто не можуть продати дуже дорогі плазми, пилососи, музичні центри, комп’ютери. Це все розвозять по різних точках, потім дають рекламу, що можете купити плазму зі знижкою -60%.Люди добре клюють. Вони приходять, а телевізор продають в іншому магазині мережі, але продавець їм пропонує кращу модель. Люди прийшли з грошима і готові витратити, не повертатися ж їм додому з порожніми руками", – розповідає Сергій Попенко.Ще одна хитрість маркетологів – продавати товар із навантаженням. Часто це стосується косметики, шампунів, засобів для кухні та ванн. «Ми так робили – до дорогого крему для обличчя додавали крем для рук за півціни, у якого через кілька місяців закінчиться термін придатності. Могли взагалі давати цей засіб у подарунок.Наприклад, купуєте два креми, третій – у подарунок. Звичайно, у подарунка скоро вийде термін придатності, але наразі момент він нормальний. На нову продукцію знижка не може бути більше 10-20%», – пояснює Даша Чернявська, маркетолог онлайн магазину французької косметики.Що стосується магазинів одягу, то тут найчастіше в «чорну п’ятницю» вивішують речі старих колекцій, ті, що не були розкуплені. «Нова колекція навряд чи братиме участь у "чорній п’ятниці". А ось застарілі моделі можна продати в цей день зі знижкою 50-70%. На дверях магазину, в вітринах буде реклама, що тут все зі знижкою 50-70%, народ на це клює. Минулого разу ми дуже добре розвантажили склад від старих моделей", – каже продавець магазину спортивного одягу.Також у "чорну п’ятницю" можна розчаруватися, наткнувшись на сукню мрії, але на два розміри більше, ніж потрібно. «Під час таких розпродажів дуже часто збувають товари, у яких залишився лише один розмір. Тому що ходові розміри давно розкуплені. Справа в тому, що наша «чорна п’ятниця» відрізняється від американської. Там величезні знижки оголошують на весь асортимент магазину без винятку.У нас же в ніч перед п’ятницею змінюють усе – і цінники, і самі товари. Нові та ходові ховають, старі й останні розміри вивішують. Звичайно, практикують і обман: під жовтим цінником із новою ціною можна виявити, що раніше він коштував стільки ж або навіть дешевше. У плутанині, коли все все хапають, і таке відбувається», – запевняє продавець одного мережевого массмаркету одягу., експерт із техніки і гаджетів не радить сподіватися любителям iPhone у "чорну п’ятницю" купити зі знижкою крутий гаджет."В офіційних магазинах все залежить від того, чи дасть виробник знижки на свій товар. Тому що накрутка магазина там зовсім маленька, товар і так дорогий", – пояснює Барчан.Тому дивитися круте "яблуко" зі знижкою потрібно хіба що в онлайн магазинах, куди можуть потрапляти «сірі» товари."Дуже багато гаджетів везуть в сіру. Це коли, наприклад, у Польщі вони купуються за дилерською ціною. При перетині кордону їм ще повертають ПДВ. Тут вони не розмитнюють і нічого не платять. У такому випадку розбіг у ціні від легальних телефонів може бути до 20%. Але офіційні продавці змагатися з «сірим» ринком не будуть", – говорить Барчан.Що стосується інших телефонів відомих марок, то знижки на них теж залежать від того, чи знизить сам виробник ціни на них. Що буває досить рідко.Що стосується решти техніки, то, як правило, в «чорну п’ятницю» будуть збувати залежаний товар."Зазвичай пропонують в навантаження до товару якийсь інший, навушники, наприклад, з великою знижкою. А також «чорна п’ятниця» гарний привід збути залежаний товар. Тому що ринок електроніки дуже швидко оновлюється. Змінюється версія блютуз приймача і все, попередня модель уже вважається застарілою. А любителі техніки дуже реагують на це", – пояснює Барчан.Як обманюють у "чорну п’ятницю"Директор української асоціації постачальників торговельних мережвважає, що в Україні насправді не існує таких великих знижок, як в інших країнах."Проводити розпродажі добре тільки в тому випадку, якщо суспільство має високу купівельну спроможність, якщо є така традиція і люди готуються до «чорної п’ятниці». В Європі, Америці люди спеціально відкладають гроші на «чорну п’ятницю», у нас же слово «відкладати» вже навіть призабули", – вважає Дорошенко.Що стосується обману покупців, то в інших країнах покупців захищає від цього добросовісна конкуренція. У нас такого немає, як і немає реального захисту споживача."На «чорну п’ятницю» у нас купуються люди, які не мають досвіду участі в розпродажах. Їм кажуть, що знижка 30%, але перевірити це вони не можуть. Я, наприклад, купую тільки в тих магазинах, де знаю ціну. Заздалегідь планую, що я хочу купити в цей день. І якщо магазин мене обдурить, то більше я сюди не прийду", – говорить Дорошенко.Самі українці діляться своїми враженнями від покупок у «чорну п’ятницю»."У минулому році у відомому інтернет-магазині побачила рюкзак для дитини. Написано, що звичайна ціна 450 грн, а ось сьогодні 399 грн. Заходжу через пару днів, коли весь цей психоз пройшов, дивлюся, а рюкзачок вже 330 грн. Ну і що це за «п’ятниця»?" – обурюється Ірина з Вінниці."«Я хотіла купити робот-пилосос, звичайна ціна 7500 грн. Дочекалася п’ятниці, заходжу в цей онлайн магазин, а він коштує 7777 грн. Люди пишуть обурені відгуки, менеджери їх тут же видаляють", – згадуєз Києва.А Анна з Київської області полювала за варочною поверхнею, вона вдома робить ремонт і оновлює техніку:"До «чорної п’ятниці» коштувала 5500 грн, за тиждень до п’ятниці 7000, а в саму п’ятницю – 6000 грн. Я засмутилася".Хоча є і ті, кому реально пощастило в п’ятницю купити товари дешевше. Хтось купив улюблений шампунь, комусь пощастило з електропростирадлом і міксером. А хтось став володарем дешевої машинки для стрижки волосся.

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