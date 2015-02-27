вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Продовжили голосування за проєкти Бюджету участі у Луцьку

Продовжили голосування за проєкти Бюджету участі у Луцьку
До 12 листопада включно ще можна проголосувати за проєкти Бюджету участі.

Про це інформцють на сторінці Департаменту економічної політики Луцької міської ради у фейсбуці.

"У зв'язку з деякими збоями в роботі системи для голосування, цьогоріч продовжили термін голосування за проекти Бюджету участі Луцька до 12.11.2019 включно! Пам'ятайте, одна людина може проголосувати за 5 проєктів!", - йдеться у дописі.

Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови Григорій Недопад.

Продовжили голосування за проєкти Бюджету участі у Луцьку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бюджет, місто, ініціатива
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Продовжили голосування за проєкти Бюджету участі у Луцьку
Сьогодні, 02:18
Зберігайте холодний розум: які хитрощі готують продавці у «чорну п'ятницю»
Сьогодні, 01:09
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО
10 листопад, 23:32
У Шацькому природному парку пояснили, чому міліє Світязь
10 листопад, 22:24
Схожі новини
Створили «Туристичний альянс Луцька» Створили «Туристичний альянс Луцька»
27 лютий, 2015, 17:47
Автохами заплатили до бюджету Луцька понад мільйон гривень Автохами заплатили до бюджету Луцька понад мільйон гривень
05 листопад, 20:20
На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень На програму боротьби з онкологією на Волині виділять понад 180 мільйонів гривень
01 листопад, 04:26
Ремонт ліфтів, перевезення пільговиків та сіль на зиму: як «перекроять» бюджет Луцька Ремонт ліфтів, перевезення пільговиків та сіль на зиму: як «перекроять» бюджет Луцька
28 жовтень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Продовжили голосування за проєкти Бюджету участі у Луцьку
Сьогодні, 02:18
 0
Зберігайте холодний розум: які хитрощі готують продавці у «чорну п'ятницю»
Сьогодні, 01:09
 0
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Любомлі відбувся турнір з мініфутболу. ФОТО
10 листопад, 23:32
 0
У Шацькому природному парку пояснили, чому міліє Світязь
10 листопад, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿