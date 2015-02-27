Продовжили голосування за проєкти Бюджету участі у Луцьку





Про це інформцють на сторінці Департаменту економічної політики Луцької міської ради у фейсбуці.



"У зв'язку з деякими збоями в роботі системи для голосування, цьогоріч продовжили термін голосування за проекти Бюджету участі Луцька до 12.11.2019 включно! Пам'ятайте, одна людина може проголосувати за 5 проєктів!", - йдеться у дописі.



Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови Григорій Недопад.









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