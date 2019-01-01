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У Києві жорстоко побили ветерана АТО та його дружину

У Києві жорстоко побили ветерана АТО та його дружину
У Києві в ніч на неділю, 10 листопада, було скоєно жорстокий напад на ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним "Хан" та його дружину, обоє перебувають у комі.

Про це пише волонтер Тетяна Грубенюк ("Руденька"), - повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор позивний "Хан" з дружиною… боєць легендарного 90-го батальйону. Знайдені без свідомості з проломленими головами"

"Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані трохи менше. Обоє знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції", - йдеться у дописі.

За словами волонтера, подружжя знайшли сусіди. При цьому ніхто не чув ані сварок, ані криків.

"Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю", - додала вона.

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Теги: ветеран, бійка, напад
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