У Києві жорстоко побили ветерана АТО та його дружину

У Києві в ніч на неділю, 10 листопада, було скоєно жорстокий напад на ветерана АТО, бійця 90-го батальйонуз позивним "Хан" та його дружину, обоє перебувають у комі.Про це пише волонтер("Руденька"), - повідомляє Українська правда."Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор позивний "Хан" з дружиною… боєць легендарного 90-го батальйону. Знайдені без свідомості з проломленими головами""Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані трохи менше. Обоє знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції", - йдеться у дописі.За словами волонтера, подружжя знайшли сусіди. При цьому ніхто не чув ані сварок, ані криків."Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю", - додала вона.