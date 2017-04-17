Дієтолог перерахував найшкідливіші солодощі
Сьогодні, 04:29
Дієтолог перерахувала найбільш шкідливі для здоров’я людини солодощі.
Відповідну інформацію озвучила експерт Олена Соломатіна, - повідомляє Ukrhealth
Перш за все слід утриматися від покупки солодощів, в яких комбінуються цукор і трансжири. Останні в таких виробах згадуються як “кондитерський жир” або ж маргарин. Найчастіше додають їх в тістечка, торти і деякі інші ласощі, замінюючи вершкове масло.
Смажені вироби теж не можуть похвалитися корисністю, це стосується пончиків з начинкою, які готуються в киплячій олії. У крем продукти нерідко поміщаються барвники, що імітують смак, і різні підсолоджувачі.
Краще уникати солодощів, що містять E102 і Е122. Дієтолог закликала утриматися від покупки занадто яскравих або мають виражений запах ласощів, іноді таку “приманку” використовують і виробники морозива.
Небезпеку здатні представляти, мармеладні цукерки. Також значної шкоди здоров’ю завдають підсолоджені газовані напої, вони негативно впливають на слизову, ШКТ і організм в цілому.
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Відповідну інформацію озвучила експерт Олена Соломатіна, - повідомляє Ukrhealth
Перш за все слід утриматися від покупки солодощів, в яких комбінуються цукор і трансжири. Останні в таких виробах згадуються як “кондитерський жир” або ж маргарин. Найчастіше додають їх в тістечка, торти і деякі інші ласощі, замінюючи вершкове масло.
Смажені вироби теж не можуть похвалитися корисністю, це стосується пончиків з начинкою, які готуються в киплячій олії. У крем продукти нерідко поміщаються барвники, що імітують смак, і різні підсолоджувачі.
Краще уникати солодощів, що містять E102 і Е122. Дієтолог закликала утриматися від покупки занадто яскравих або мають виражений запах ласощів, іноді таку “приманку” використовують і виробники морозива.
Небезпеку здатні представляти, мармеладні цукерки. Також значної шкоди здоров’ю завдають підсолоджені газовані напої, вони негативно впливають на слизову, ШКТ і організм в цілому.
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