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Дієтолог перерахував найшкідливіші солодощі

Дієтолог перерахував найшкідливіші солодощі
Дієтолог перерахувала найбільш шкідливі для здоров’я людини солодощі.

Відповідну інформацію озвучила експерт Олена Соломатіна, - повідомляє Ukrhealth

Перш за все слід утриматися від покупки солодощів, в яких комбінуються цукор і трансжири. Останні в таких виробах згадуються як “кондитерський жир” або ж маргарин. Найчастіше додають їх в тістечка, торти і деякі інші ласощі, замінюючи вершкове масло.

Смажені вироби теж не можуть похвалитися корисністю, це стосується пончиків з начинкою, які готуються в киплячій олії. У крем продукти нерідко поміщаються барвники, що імітують смак, і різні підсолоджувачі.

Краще уникати солодощів, що містять E102 і Е122. Дієтолог закликала утриматися від покупки занадто яскравих або мають виражений запах ласощів, іноді таку “приманку” використовують і виробники морозива.

Небезпеку здатні представляти, мармеладні цукерки. Також значної шкоди здоров’ю завдають підсолоджені газовані напої, вони негативно впливають на слизову, ШКТ і організм в цілому.

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Теги: солодощі, здоров'я, харчування
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