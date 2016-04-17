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Поліція повідомила деталі жорстокого побиття атовця та його дружини

Поліція повідомила деталі жорстокого побиття атовця та його дружини
Інформація про невідомих у під'їзді, які 10 листопада побили атовця Ігоря Панова (позивний “Хан”) та його дружину, не підтвердилася. За підозрою у вчиненні цього злочину наразі затримано двоє осіб.

Про це кореспонденту УНН повідомили у столичній прокуратурі.

Один з затриманих — син побитої жінки.

Попередньо, між ними трьома стався побутовий конфлікт, який завершився жорстоким побиттям атовця та його цивільної дружини.

Другий затриманий — мешканець цього ж будинку. Його роль у конфлікті зараз встановлюють.

Зараз правоохоронці визначаються з кваліфікацію події. Двоє чоловіків затримані за статтею 208 КПК.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада у столиці було жорстоко побито Ігоря Панова (позивний “Хан”) та його дружину. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook волонтер Тетяна Руденька.

“Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор позивний „Хан“ з дружиною. Атовець, наш Захисник, наш великий добряк! Знаю його з 2015 року. Боєць легендарного 90-го батальйону! Знайдені без свідомості з проломленими головами...”, — повідомила волонтер.

За її словами обоє потерпілих були терміново госпіталізовані та прооперовані. Вони перебувають в комі і на апаратах штучної вентиляції. За словами Руденької, у потерпілого Ігоря Панова стан критичний.

У мережі почався збір коштів та донорської крові для лікування потерпілих.

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Теги: атовець, побиття, напад, поліція
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