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В Україні хочуть скасувати обов'язковий призов до армії

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що його персональною ціллю на посаді є скасування обов'язкового призову до війська. За його словами, саме у цьому напрямку нині і рухається Україна.

Втім досягнення цієї мети не буде швидким і це не вдасться зробити протягом лише одного року, наголосив Андрій Загороднюк, - пише ТСН.

Це позиція держави взагалі, що ми рухаємось до професійної армії за стандартами НАТО, підготовленої, оснащеної. І головне – аби кожен військовослужбовець знав своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра і захищені права. Так, щоб при відборі ми могли конкурувати за кращих людей,
– пояснив міністр оборони.

Резюмуючи, він також зазначив, що хороша сучасна техніка для українських військових також є частиною військових спроможностей України.

Довідково:З 1991 року і протягом тривалого часу в Україні існувала система військового призову, яка діяла ще у Радянському Союзі. Вже починаючи з 2000-их політики все частіше говорили про бажання відійти від призову та перейти на контрактну службу у війську.

Як не дивно, найближчим з президентів до цього був Віктор Янукович – у 2013 він навіть підписав указ про припинення військового призову. Втім на початку війни з Росією у 2014 це лише зіграло на руку агресору, тим самим змусивши його наступника Петра Порошенка повернути обов'язковий призов.

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Теги: армія, призов, війська
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