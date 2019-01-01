В Україні хочуть скасувати обов'язковий призов до армії

Андрій Загороднюк заявив, що його персональною ціллю на посаді є скасування обов'язкового призову до війська. За його словами, саме у цьому напрямку нині і рухається Україна.



Втім досягнення цієї мети не буде швидким і це не вдасться зробити протягом лише одного року, наголосив Андрій Загороднюк, - пише



Це позиція держави взагалі, що ми рухаємось до професійної армії за стандартами НАТО, підготовленої, оснащеної. І головне – аби кожен військовослужбовець знав своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра і захищені права. Так, щоб при відборі ми могли конкурувати за кращих людей,

– пояснив міністр оборони.



Резюмуючи, він також зазначив, що хороша сучасна техніка для українських військових також є частиною військових спроможностей України.



Довідково:З 1991 року і протягом тривалого часу в Україні існувала система військового призову, яка діяла ще у Радянському Союзі. Вже починаючи з 2000-их політики все частіше говорили про бажання відійти від призову та перейти на контрактну службу у війську.



Як не дивно, найближчим з президентів до цього був Віктор Янукович – у 2013 він навіть підписав указ про припинення військового призову. Втім на початку війни з Росією у 2014 це лише зіграло на руку агресору, тим самим змусивши його наступника Петра Порошенка повернути обов'язковий призов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборони Українизаявив, що його персональною ціллю на посаді є скасування обов'язкового призову до війська. За його словами, саме у цьому напрямку нині і рухається Україна.Втім досягнення цієї мети не буде швидким і це не вдасться зробити протягом лише одного року, наголосив Андрій Загороднюк, - пише ТСН Це позиція держави взагалі, що ми рухаємось до професійної армії за стандартами НАТО, підготовленої, оснащеної. І головне – аби кожен військовослужбовець знав своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра і захищені права. Так, щоб при відборі ми могли конкурувати за кращих людей,– пояснив міністр оборони.Резюмуючи, він також зазначив, що хороша сучасна техніка для українських військових також є частиною військових спроможностей України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію