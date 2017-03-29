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Олег Сенцов планує щороку знімати нове кіно

Олег Сенцов планує щороку знімати нове кіно
Звільнений із російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов має намір знімати по фільму в рік.

Про це він розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время», - пише Главком.

«Три сценарії написані у в’язниці, закінчені, два сценарії закінчені до в’язниці. Разом п’ять повністю закінчених сценаріїв, готові до роботи. Два з них уже запущені в розробку, і зйомки одного будуть в 2020 році, якщо все буде добре, другого – в 2021, якщо все буде добре. І наступні – щороку по фільму, якщо все буде добре. Але цю роботу я вже веду», – розповів Сенцов.

Він зазначив, що працює «тільки з художніми ігровими повнометражними фільмами».

«Перший фільм буде називатися «Носоріг», це кримінальна драма. Це те, до чого ми провели підготовку річну, не встигли почати зйомку, зараз починаємо все з нуля. Я не звик говорити про свої плани, поки не закінчено справу. Закінчу – ось, будь ласка, дивіться. А поки ні: ця тема обговорюється з тими, з ким я працюю, з моєю групою, з близькими людьми», – додав Сенцов.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня цього року в результаті обміну з Росією. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/sencov-planuje-znimati-po-filmu-na-rik-639032.html

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Теги: сенцов, фільм, зйомки
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