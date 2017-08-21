Юнаки, які на Волині розгромили будиночок після гулянки, вибачилися і відшкодували збитки





Наразі ж відомо, що після розголосу у соцмережах і ЗМІ дехто з хлопців таки вибачився і навіть відшкодував збитки, повідомляє



Нагадаємо, у будиночку для відпочинку, де відзначали день народження одного з хлопців, клієнти потрощили світильники, перекинули меблі, розбили й зламали все, що тільки могли. Салати жирним шаром – не лише на підлозі, а на стінах.



Хлопці кидалися тарілками, обливалися шампанським. Виламали двері і пішли.



Власники будиночку сподівалися на адекватну реакцію батьків хлопців й навіть називали деякі прізвища. Ми не подавали їх з етичних міркувань.



Станом на ранок 11 листопада відомо, що підприємиця з Нововолинська, якій вони завдали збитків, видалила їхні фото й відео, а також свої дописи у соцмережах про дикий інцидент.



Учора ввечері, 10 листопада, їй компенсували матеріальну шкоду – 8 тис. грн.



Перепрошувати приїхав уранці старший брат одного з тих хлопців, які “погуляли” у будиночку. Він же привіз надвечір трьох любителів “відірватись на повну”, які вибачилися за погром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську юнаки розтрощили заклад на вулиці Автобусній, у якому з розмахом святкували день народження у суботу, 9 листопада.Наразі ж відомо, що після розголосу у соцмережах і ЗМІ дехто з хлопців таки вибачився і навіть відшкодував збитки, повідомляє "РАДАР" Нагадаємо, у будиночку для відпочинку, де відзначали день народження одного з хлопців, клієнти потрощили світильники, перекинули меблі, розбили й. Салати жирним шаром – не лише на підлозі, а на стінах.Хлопці кидалися тарілками, обливалися шампанським. Виламали двері і пішли.Власники будиночку сподівалися на адекватну реакцію батьків хлопців й навіть називали деякі прізвища. Ми не подавали їх з етичних міркувань.Станом на ранок 11 листопада відомо, що підприємиця з Нововолинська, якій вони завдали збитків, видалила їхні фото й відео, а також свої дописи у соцмережах про дикий інцидент.Учора ввечері, 10 листопада, їй компенсували матеріальну шкоду – 8 тис. грн.Перепрошувати приїхав уранці старший брат одного з тих хлопців, які “погуляли” у будиночку. Він же привіз надвечір трьох любителів “відірватись на повну”, які вибачилися за погром.

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