Курс валют у Луцьку на 11 листопада





Євро при купівлі становить – 26.782, продажу – 27.341.



Курс російського рубля: купівля – 0.336, продаж – 0.394.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.975, продаж – 6.519.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.346, а продаж – 24.713.Євро при купівлі становить – 26.782, продажу – 27.341.Курс російського рубля: купівля – 0.336, продаж – 0.394.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.975, продаж – 6.519.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію