вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 11 листопада

Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.346, а продаж – 24.713.

Євро при купівлі становить – 26.782, продажу – 27.341.

Курс російського рубля: купівля – 0.336, продаж – 0.394.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.975, продаж – 6.519.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні
Сьогодні, 09:51
Вбивця-втікач намагався зарізати прикордонника на Одещині
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Сьогодні, 09:25
Юнаки, які на Волині розгромили будиночок після гулянки, вибачилися і відшкодували збитки
Сьогодні, 09:18
11 листопада: прикмети та заборони дня
Сьогодні, 09:02
Схожі новини
Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 8 листопада Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 8 листопада
08 листопад, 09:20
Курс валют у Луцьку на 31 жовтня Курс валют у Луцьку на 31 жовтня
31 жовтень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
30 жовтень, 09:15
Курс валют у Луцьку на 27 жовтня Курс валют у Луцьку на 27 жовтня
27 жовтень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перейменування СНУ, премії за успіхи та новітні гуртожитки: як Анатолій Цьось хоче змінити виш на посаді ректора
Сьогодні, 10:00
 0
Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні
Сьогодні, 09:51
 0
Вбивця-втікач намагався зарізати прикордонника на Одещині
Сьогодні, 09:36
 0
Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Сьогодні, 09:25
 0
Юнаки, які на Волині розгромили будиночок після гулянки, вибачилися і відшкодували збитки
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿