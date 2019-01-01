Вбивця-втікач намагався зарізати прикордонника на Одещині
Сьогодні, 09:36
На Одещині убивця-втікач намагався зарізати українського прикордонника.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Про підозрілу особу на околиці села Домниця, що в Подільському районі Одещини, охоронців рубежу повідомили місцеві жителі. Дільничний інспектор прикордонної служби виявив незнайомця за 800 метрів від державної кордону.
На вимогу пред’явити документи чоловік кинувся на прикордонника з ножем. На щастя, правоохоронцю вдалось роззброїти та затримати нападника.
Як з’ясувалося, затриманий незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, намагаючись втекти від кримінальної відповідальності. Його розшукували за скоєння вбивства в місті Рибниця, що в сусідній країні.
Злочинця, попередньо громадянина Молдови, доставили до пункту тимчасового тримання в Подільську. Тепер іноземцю доведеться відповідати і перед українським законодавством: за незаконне перетинання державного кордону (ст. 204-1 КУпАП), злісну непокору прикордоннику (ст. 185-10 КУпАП). У діях затриманого вбачаються також ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Про підозрілу особу на околиці села Домниця, що в Подільському районі Одещини, охоронців рубежу повідомили місцеві жителі. Дільничний інспектор прикордонної служби виявив незнайомця за 800 метрів від державної кордону.
На вимогу пред’явити документи чоловік кинувся на прикордонника з ножем. На щастя, правоохоронцю вдалось роззброїти та затримати нападника.
Як з’ясувалося, затриманий незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, намагаючись втекти від кримінальної відповідальності. Його розшукували за скоєння вбивства в місті Рибниця, що в сусідній країні.
Злочинця, попередньо громадянина Молдови, доставили до пункту тимчасового тримання в Подільську. Тепер іноземцю доведеться відповідати і перед українським законодавством: за незаконне перетинання державного кордону (ст. 204-1 КУпАП), злісну непокору прикордоннику (ст. 185-10 КУпАП). У діях затриманого вбачаються також ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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