вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні

Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні
Президент України Володимир Зеленський звільнив уродженця Волині Андрія Геруса з посади представника президента України у Кабінеті Міністрів України.

Відповідний указ президент підписав сьогодні, 11 листопада.

Нагадаємо, на цю посаду Зеленський призначив Геруса у травні цього року.

Зауважимо, що іншим указом Зеленський призначити на цю посаду Олексія Перевезенцева (поза штатом).

Довідково:

Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.

Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Герус, звільнення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні
Сьогодні, 09:51
Вбивця-втікач намагався зарізати прикордонника на Одещині
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Сьогодні, 09:25
Юнаки, які на Волині розгромили будиночок після гулянки, вибачилися і відшкодували збитки
Сьогодні, 09:18
11 листопада: прикмети та заборони дня
Сьогодні, 09:02
Схожі новини
Звільнили головного прокурора Волині Звільнили головного прокурора Волині
06 вересень, 17:08
Звільнили керівників двох райвідділів поліції на Волині Звільнили керівників двох райвідділів поліції на Волині
23 серпень, 17:16
Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА
23 серпень, 15:42
Начальник Волинської митниці ДФС написав заяву на звільнення Начальник Волинської митниці ДФС написав заяву на звільнення
17 липень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні
Сьогодні, 09:51
 0
Вбивця-втікач намагався зарізати прикордонника на Одещині
Сьогодні, 09:36
 0
Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Сьогодні, 09:25
 0
Юнаки, які на Волині розгромили будиночок після гулянки, вибачилися і відшкодували збитки
Сьогодні, 09:18
 0
11 листопада: прикмети та заборони дня
Сьогодні, 09:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿