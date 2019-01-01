Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні
Сьогодні, 09:51
Президент України Володимир Зеленський звільнив уродженця Волині Андрія Геруса з посади представника президента України у Кабінеті Міністрів України.
Відповідний указ президент підписав сьогодні, 11 листопада.
Нагадаємо, на цю посаду Зеленський призначив Геруса у травні цього року.
Зауважимо, що іншим указом Зеленський призначити на цю посаду Олексія Перевезенцева (поза штатом).
Довідково:
Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.
Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).
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Відповідний указ президент підписав сьогодні, 11 листопада.
Нагадаємо, на цю посаду Зеленський призначив Геруса у травні цього року.
Зауважимо, що іншим указом Зеленський призначити на цю посаду Олексія Перевезенцева (поза штатом).
Довідково:
Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.
Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).
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