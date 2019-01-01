Зеленський звільнив уродженця Волині Геруса з посади свого представника у Кабміні

Президент Українизвільнив уродженця Волиніз посади представника президента України у Кабінеті Міністрів України.Відповідний указ президент підписав сьогодні, 11 листопада.Нагадаємо, на цю посаду Зеленський призначив Геруса у травні цього року.Зауважимо, що іншим указом Зеленський призначити на цю посаду(поза штатом).Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).