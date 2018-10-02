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Пошуки зниклого 82-річного дідуся-грибника на Волині тривають декілька днів

Пошуки зниклого 82-річного дідуся-грибника на Волині тривають декілька днів
У Любешівському районі з 8 листопада розшукують Андрусика Михайла Івановича, 1937 рроку народження, жителя села Березичі, який поїхав по гриби і зник.

Про це повідомляють волинські надзвичайники.

Нагадаємо, дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.

Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.

Рятувальники повідомляють, що 9 листопада співробітники ДСНС у складі групи з числа місцевого населення, поліції та прикордонників оглядали лісовий масив в районі сіл Березичі та Віл Любешівського району у пошуках дідуся.

11 листопада пошукові роботи відновили, залучили 6 осіб з числа вільних від чергувань працівників 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів.

Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.

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Теги: Михайло Андрусик, зникнення, розшук, Березичі, Волинь, гриби
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