Коли у луцькому транспорті почнуть працювати валідатори





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.



«З 11 години сьогодні почне працювати система безготівкового проїзду усюди, де встановлене обладнання. Зараз – тестування», – Володимир Степанов нагадує, що поки у всьому міському транспорті не встановили валідатори, то



Іншу частину громадського транспорту обіцяють забезпечити обладнанням найближчим часом.



Варто зазначити, що разом із валідаторами у маршрутні таксі та тролейбусах встановлюють



Після повного тестування мережі обіцяють можливість розраховуватися банківськими картами або ж через смартфон.



«Це може бути вже за 2 тижні чи місяць. Поки тестуємо систему. На банківських картах можуть бути великі суми, тож ми повинні знати, чи буде це безпечно», – говорить начальник управління транспорту та зв'язку.



Наразі поповнити свої е-квитки можна у стаціонарних терміналах.



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Володимир Степанов повідомив, що неполадки, які виникали з приладами напередодні – вирішили, тож відучора вже працювали 11 терміналів, до кінця дня обіцяють запустити ще 20.



Зауважимо, що усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні, 11 листопада, у громадському транспорті Луцька розпочне роботу автоматична система оплати проїзду. Наразі встигли встановити вже 47 «тролейбусних» валідаторів та 7 таких пристроїв у автобусах. Функціонувати вони почнуть після тестування, з 11 години цього дня.Про цеповідомив начальник управління транспорту та зв'язку«З 11 години сьогодні почне працювати система безготівкового проїзду усюди, де встановлене обладнання. Зараз – тестування», – Володимир Степанов нагадує, що поки у всьому міському транспорті не встановили валідатори, то можна буде розраховуватися і готівкою Іншу частину громадського транспорту обіцяють забезпечити обладнанням найближчим часом.Варто зазначити, що разом із валідаторами у маршрутні таксі та тролейбусах встановлюють камери відеоспостереження, монітори та GPS-навігатори Після повного тестування мережі обіцяють можливість розраховуватися банківськими картами або ж через смартфон.«Це може бути вже за 2 тижні чи місяць. Поки тестуємо систему. На банківських картах можуть бути великі суми, тож ми повинні знати, чи буде це безпечно», – говорить начальник управління транспорту та зв'язку.Наразі поповнити свої е-квитки можна у стаціонарних терміналах.Володимир Степанов повідомив, що неполадки, які виникали з приладами напередодні – вирішили, тож відучора вже працювали 11 терміналів, до кінця дня обіцяють запустити ще 20.Зауважимо, що усі публікаціїна тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ

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