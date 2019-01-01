вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Коли у луцькому транспорті почнуть працювати валідатори

Коли у луцькому транспорті почнуть працювати валідатори
Відсьогодні, 11 листопада, у громадському транспорті Луцька розпочне роботу автоматична система оплати проїзду. Наразі встигли встановити вже 47 «тролейбусних» валідаторів та 7 таких пристроїв у автобусах. Функціонувати вони почнуть після тестування, з 11 години цього дня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.

«З 11 години сьогодні почне працювати система безготівкового проїзду усюди, де встановлене обладнання. Зараз – тестування», – Володимир Степанов нагадує, що поки у всьому міському транспорті не встановили валідатори, то можна буде розраховуватися і готівкою.

Іншу частину громадського транспорту обіцяють забезпечити обладнанням найближчим часом.

Варто зазначити, що разом із валідаторами у маршрутні таксі та тролейбусах встановлюють камери відеоспостереження, монітори та GPS-навігатори.

Після повного тестування мережі обіцяють можливість розраховуватися банківськими картами або ж через смартфон.

«Це може бути вже за 2 тижні чи місяць. Поки тестуємо систему. На банківських картах можуть бути великі суми, тож ми повинні знати, чи буде це безпечно», – говорить начальник управління транспорту та зв'язку.

Наразі поповнити свої е-квитки можна у стаціонарних терміналах.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ.

Володимир Степанов повідомив, що неполадки, які виникали з приладами напередодні – вирішили, тож відучора вже працювали 11 терміналів, до кінця дня обіцяють запустити ще 20.

Зауважимо, що усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Citycard, картка лучанина, електронний квиток, валідатори, транспорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
08 листопад, 17:17
Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку
08 листопад, 16:44
Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО
08 листопад, 16:26
Після запровадження е-квитка у транспорті Луцька можна буде розраховуватися й готівкою
08 листопад, 10:47
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
96-річний волинянин має понад пів сотні внуків
Сьогодні, 11:02
За вихідні на Волині загинули молоді люди: 18-річний хлопець та 20-річна дівчина
Сьогодні, 10:35
Коли у луцькому транспорті почнуть працювати валідатори
Сьогодні, 10:32
Перший волинський патрульний отримав у лізинг трикімнатну квартиру
Сьогодні, 10:26
Пошуки зниклого 82-річного дідуся-грибника на Волині тривають декілька днів
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Як у департаменті соцполітики та луцькому ЦНАПі видають пільгові електронні квитки Як у департаменті соцполітики та луцькому ЦНАПі видають пільгові електронні квитки
28 жовтень, 15:40
Після запровадження е-квитка у транспорті Луцька можна буде розраховуватися й готівкою Після запровадження е-квитка у транспорті Луцька можна буде розраховуватися й готівкою
08 листопад, 10:47
Пільговики, місцем фактичного проживання яких є Луцьк, отримають електронні квитки Пільговики, місцем фактичного проживання яких є Луцьк, отримають електронні квитки
25 жовтень, 12:37
Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме
25 жовтень, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через аварію біля Київського майдану – ускладнений рух. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
На Волині жінка потрапила під потяг
Сьогодні, 11:05
 0
96-річний волинянин має понад пів сотні внуків
Сьогодні, 11:02
 0
За вихідні на Волині загинули молоді люди: 18-річний хлопець та 20-річна дівчина
Сьогодні, 10:35
 0
Коли у луцькому транспорті почнуть працювати валідатори
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿