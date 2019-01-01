Коли у луцькому транспорті почнуть працювати валідатори
Сьогодні, 10:32
Відсьогодні, 11 листопада, у громадському транспорті Луцька розпочне роботу автоматична система оплати проїзду. Наразі встигли встановити вже 47 «тролейбусних» валідаторів та 7 таких пристроїв у автобусах. Функціонувати вони почнуть після тестування, з 11 години цього дня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.
«З 11 години сьогодні почне працювати система безготівкового проїзду усюди, де встановлене обладнання. Зараз – тестування», – Володимир Степанов нагадує, що поки у всьому міському транспорті не встановили валідатори, то можна буде розраховуватися і готівкою.
Іншу частину громадського транспорту обіцяють забезпечити обладнанням найближчим часом.
Варто зазначити, що разом із валідаторами у маршрутні таксі та тролейбусах встановлюють камери відеоспостереження, монітори та GPS-навігатори.
Після повного тестування мережі обіцяють можливість розраховуватися банківськими картами або ж через смартфон.
«Це може бути вже за 2 тижні чи місяць. Поки тестуємо систему. На банківських картах можуть бути великі суми, тож ми повинні знати, чи буде це безпечно», – говорить начальник управління транспорту та зв'язку.
Наразі поповнити свої е-квитки можна у стаціонарних терміналах.
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Володимир Степанов повідомив, що неполадки, які виникали з приладами напередодні – вирішили, тож відучора вже працювали 11 терміналів, до кінця дня обіцяють запустити ще 20.
Зауважимо, що усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.
«З 11 години сьогодні почне працювати система безготівкового проїзду усюди, де встановлене обладнання. Зараз – тестування», – Володимир Степанов нагадує, що поки у всьому міському транспорті не встановили валідатори, то можна буде розраховуватися і готівкою.
Іншу частину громадського транспорту обіцяють забезпечити обладнанням найближчим часом.
Варто зазначити, що разом із валідаторами у маршрутні таксі та тролейбусах встановлюють камери відеоспостереження, монітори та GPS-навігатори.
Після повного тестування мережі обіцяють можливість розраховуватися банківськими картами або ж через смартфон.
«Це може бути вже за 2 тижні чи місяць. Поки тестуємо систему. На банківських картах можуть бути великі суми, тож ми повинні знати, чи буде це безпечно», – говорить начальник управління транспорту та зв'язку.
Наразі поповнити свої е-квитки можна у стаціонарних терміналах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ.
Володимир Степанов повідомив, що неполадки, які виникали з приладами напередодні – вирішили, тож відучора вже працювали 11 терміналів, до кінця дня обіцяють запустити ще 20.
Зауважимо, що усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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