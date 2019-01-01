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Перший волинський патрульний отримав у лізинг трикімнатну квартиру

Перший волинський патрульний отримав у лізинг трикімнатну квартиру
Капітан поліції, 32-річний Микола Твердяк, разом зі своєю сім’єю віднині мешкає у трикімнатній квартирі у Луцьку. Її він отримав завдяки реалізації соціального проекту – першої мотиваційної програми МВС – житло для поліцейських та рятувальників у пільговий фінансовий лізинг.

Про це повідомляє пресслужба волинських патрульних.

Микола Твердяк переконаний, що мотиваційна програма МВС з придбання житла у пільговий фінансовий лізинг є одним з найкращих факторів соціального захисту поліцейських. Микола служить в лавах патрульної поліції з самого початку – 19 грудня 2015 року. До речі, його дружина Ольга працює в структурі ГУНП у Волинській області. Усі пункти для отримання житла Микола виконав: перебував на квартирному обліку, мав вислугу не менше 2 років, строк лізингу не перевищує 20 років.

Нагадаємо, що, відповідно до умов програми, розподіл платежу виглядає таким чином: за рахунок держави компенсовуються витрати з обслуговування договору-лізингу (100%) та частина лізингових платежів (до 40 %). Сума компенсації залежить від стажу роботи та складу родини. У Миколи Твердяка щомісячна плата складає майже 4 тисячі гривень, що є цілком прийнятно для його сім’ї з двома маленькими дітьми. Крім того, Микола є й учасником АТО.

Патрульний розповідає, що найбільша радість – донькам: тепер у них буде власна кімната. Квартира в районі проспекту Відродження майже нова, простора, умебльована.

Наразі на черзі на отримання житла у пільговий фінансовий лізинг перебуває 55 поліцейських

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Теги: квартира, патрульний, Луцьк, лізинг
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Коментарі 2
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Вимагати та отримувати хабарі, та й ще квариру на шару получити. Ось це - робота мрії для щирого рагуля!
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Квартира майже нова...Це про що?
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