Перший волинський патрульний отримав у лізинг трикімнатну квартиру

Капітан поліції, 32-річний Микола Твердяк, разом зі своєю сім’єю віднині мешкає у трикімнатній квартирі у Луцьку. Її він отримав завдяки реалізації соціального проекту – першої мотиваційної програми МВС – житло для поліцейських та рятувальників у пільговий фінансовий лізинг.Про це повідомляє пресслужба волинських патрульних.Микола Твердяк переконаний, що мотиваційна програма МВС з придбання житла у пільговий фінансовий лізинг є одним з найкращих факторів соціального захисту поліцейських. Микола служить в лавах патрульної поліції з самого початку – 19 грудня 2015 року. До речі, його дружина Ольга працює в структурі ГУНП у Волинській області. Усі пункти для отримання житла Микола виконав: перебував на квартирному обліку, мав вислугу не менше 2 років, строк лізингу не перевищує 20 років.Нагадаємо, що, відповідно до умов програми, розподіл платежу виглядає таким чином: за рахунок держави компенсовуються витрати з обслуговування договору-лізингу (100%) та частина лізингових платежів (до 40 %). Сума компенсації залежить від стажу роботи та складу родини. У Миколи Твердяка щомісячна плата складає майже 4 тисячі гривень, що є цілком прийнятно для його сім’ї з двома маленькими дітьми. Крім того, Микола є й учасником АТО.Патрульний розповідає, що найбільша радість – донькам: тепер у них буде власна кімната. Квартира в районі проспекту Відродження майже нова, простора, умебльована.Наразі на черзі на отримання житла у пільговий фінансовий лізинг перебуває 55 поліцейських