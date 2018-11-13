За вихідні на Волині загинули молоді люди: 18-річний хлопець та 20-річна дівчина

На Волині за вихідні у ДТП загинули дві молоді людини - 18-річний хлопець та 20-річна дівчина.Про це повідомляє поліція області.Учора, 10 листопада, на автодорозі поблизу села Тупали Турійського району автомобіль BMW 320 на смерть збив 18-річного місцевого жителя. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години. За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель селища Ратне. Попередньо поліцейські встановили, що пішохід перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.У суботу ж, 9 листопада, близько 23 години на вулиці Центральній у селі Стобихівка Камінь-Каширського району мотоцикл Kinlong на смерть збив 20-річну жительку Ківерцівського району.За обома фактами порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.