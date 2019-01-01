У поліцію Волині шукають працівників. СПИСОК ВАКАНСІЙ





Про це повідомляють на сайті поліції Волині.



Пропонують, зокрема, такі вакансії:



СЛІДЧОГО (заробітна плата від 11930 грн.):



– Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ (заробітна плата від 11300 грн.):



– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (заробітна плата від 10300грн.):



– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



ПОМІЧНИКА ЧЕРГОВОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9800 грн.).



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО відділення №1 взводу № 2 (м. Ковель) РОТИ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.).



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО З ЛОГІСТИКИ, ОБЛІКУ І ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ТА ОЗБРОЄННЯ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.).



МОЛОДШОГО ІНСПЕКТОРА-КІНОЛОГА Кінологічного центру ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 10300 грн.).



Пропонують:



- високу заробітну плату;



- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;



- перспективу кар’єрного зростання;



- можливість підвищити освітній рівень;



- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;



- дружню команду;



- стабільну роботу.



Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 11 листопада по 29листопада2019 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронноюадресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до територіальних підрозділів Нацполіції області.Про це повідомляють на сайті поліції Волині.Пропонують, зокрема, такі вакансії:(заробітна плата від 11930 грн.):– Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.(заробітна плата від 11300 грн.):– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області.(заробітна плата від 10300грн.):– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9800 грн.).відділення №1 взводу № 2 (м. Ковель)у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.).Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.).Кінологічного центру ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 10300 грн.).Пропонують:- високу заробітну плату;- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;- перспективу кар’єрного зростання;- можливість підвищити освітній рівень;- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;- дружню команду;- стабільну роботу.Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 11 листопада по 29листопада2019 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронноюадресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

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