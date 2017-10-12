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На Волині жінка потрапила під потяг

На Волині жінка потрапила під потяг
У місті Рожище жінка потрапила під потяг сполученням Здолбунів - Ковель.

Інцидент трапився 10 листопада близько 11 години, про це ІА Волинські Новини повідомили у поліції Волині.

Жінка 1968 року народження переходила дорогу через заборонений сигнал світлофора та потрапила під потяг.

У результаті вона отримала травми, жінку госпіталізували в Рожищенську ЦРЛ. Наразі її перевезли у Луцьк.

Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 276 ККУ (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, які спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду, караються позбавленням волі на строк від двох до семи років).

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Теги: потяг, жінка, Рожище
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