Під Луцьком на ходу загорілася автівка. ФОТО
Сьогодні, 11:32
У селі Прилуцьке Луцького району посеред дороги загорілася автівка Ford.
Інцидент трапився сьогодні, 11 листопада, близько 10 години, - повідомляє "Волинська правда".
Пожежна служба приїхала вчасно, тому масштабного загоряння вдалося уникнути.
На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
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Інцидент трапився сьогодні, 11 листопада, близько 10 години, - повідомляє "Волинська правда".
Пожежна служба приїхала вчасно, тому масштабного загоряння вдалося уникнути.
На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це Фіат, а не Форд...
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