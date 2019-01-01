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Під Луцьком на ходу загорілася автівка. ФОТО

Під Луцьком на ходу загорілася автівка. ФОТО
У селі Прилуцьке Луцького району посеред дороги загорілася автівка Ford.

Інцидент трапився сьогодні, 11 листопада, близько 10 години, - повідомляє "Волинська правда".

Пожежна служба приїхала вчасно, тому масштабного загоряння вдалося уникнути.

На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Під Луцьком на ходу загорілася автівка. ФОТО
Під Луцьком на ходу загорілася автівка. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцький район, авто
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