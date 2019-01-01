Під Луцьком на ходу загорілася автівка. ФОТО





Інцидент трапився сьогодні, 11 листопада, близько 10 години, - повідомляє



Пожежна служба приїхала вчасно, тому масштабного загоряння вдалося уникнути.



На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилуцьке Луцького району посеред дороги загорілася автівка Ford.Інцидент трапився сьогодні, 11 листопада, близько 10 години, - повідомляє "Волинська правда" Пожежна служба приїхала вчасно, тому масштабного загоряння вдалося уникнути.На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.

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