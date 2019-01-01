«Луцькводоканал» припиняє видавати е-квитки





Про це інформує



Зважаючи на перехід до змішаної системи оплати за проїзд у громадському транспорті, починаючи з вівторка, 12 листопада, у сервісному центрі припиняється видача персоніфікованих електронних квитків для пільгових категорій громадян.



Представників пільгових категорій громадян просять орієнтуватися на офіційні представництва компанії Citicard для отримання персоніфікованих електронних карток.



Зазначають, протягом двох тижнів у центрі обслуговування клієнтів EVODA видали більше 3000 персоніфікованиих карток лучанина. Наразі підприємство вважає свою роботу в цьому напрямку завершеною. Працівники сервісного центру, попри надмірно напружений двотижневий режим роботи, готові виконувати свої прямі обов’язки з обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал».



Зауважують, термінал для придбання і поповнення електронних карток встановлено у сервісному центрі EVODA.



Від завтра у центрі обслуговування клієнтів відновиться своєчасне та оперативне надання всіх видів послуг, пов’язаних із діяльністю КП «Луцькводоканал» – нарахування та оплата послуг, повірка та встановлення лічильників, подача показників тощо.



"Чекаємо Вас за адресою: пр. Соборності, 25а, що у дворі будинку напроти ресторану «Княжий двір» із 8:00 до 18:00. Вихідні – субота і неділя", - йдеться у повідомленні.



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