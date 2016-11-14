Волинянин двічі переміг на міжнародному турнірі з рукопашного бою

Іван Пасич здобув два перші місця на Міжнародному турнірі з рукопашного бою пам'яті Дмитра Гвішіані.



Відбувався захід у м. Брест Республіки Білорусь, пише



Волинянин брав участь у цих суперництвах у складі юніорської збірної Волині. Складалася вона зі спортивних клубів «Рубіж», «Pride» та «Воїн», у якому й тренується Іван.



Кожен учасник провів не менше трьох поєдинків. Таким чином Іван Пасич зумів вибороти дві «золоті» медалі у вікових категоріях «дорослі» та «юнаки». А загалом збірна Волині зайняла перше командне місце.



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