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Волинянин двічі переміг на міжнародному турнірі з рукопашного бою

Волинянин двічі переміг на міжнародному турнірі з рукопашного бою
Волинянин Іван Пасич здобув два перші місця на Міжнародному турнірі з рукопашного бою пам'яті Дмитра Гвішіані.

Відбувався захід у м. Брест Республіки Білорусь, пише Нове життя.

Волинянин брав участь у цих суперництвах у складі юніорської збірної Волині. Складалася вона зі спортивних клубів «Рубіж», «Pride» та «Воїн», у якому й тренується Іван.

Кожен учасник провів не менше трьох поєдинків. Таким чином Іван Пасич зумів вибороти дві «золоті» медалі у вікових категоріях «дорослі» та «юнаки». А загалом збірна Волині зайняла перше командне місце.

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Теги: спорт, рукопашний бій
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