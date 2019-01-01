СБУ на Волині пояснила, чому викликає на допити атовців
Сьогодні, 12:20
У соцмережах останнім часом з'явилися повідомлення від людей, які брали участь в бойових діях на Сході України про те, що їх викликають на допити в управління СБУ у Волинській області.
Зокрема, про те, що прямує на допит, повідомив екснардеп Ігор Лапін.
Управління СБУ у Волинській області для уникнення непорозумінь, пояснило, чому кличе на допити атовців. Про це написали на сторінці управління у Facebook.
Повідомляють, зокрема, що у 2014 році поліція Луганщини розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Згодом Генеральна Прокуратура України передала розслідування провадження до Служби безпеки України.
З метою з’ясування усіх обставин справи спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків. Зокрема, сьогодні, 11 листопада, у приміщенні Управління СБУ у Волинській області представники спецслужби з Луганська планують допитати осіб як свідків у кримінальному провадженні.
"Усі дії відбуваються виключно у правовому полі з чітким дотриманням вимог законодавства", - додають силовики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, про те, що прямує на допит, повідомив екснардеп Ігор Лапін.
Управління СБУ у Волинській області для уникнення непорозумінь, пояснило, чому кличе на допити атовців. Про це написали на сторінці управління у Facebook.
Повідомляють, зокрема, що у 2014 році поліція Луганщини розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Згодом Генеральна Прокуратура України передала розслідування провадження до Служби безпеки України.
З метою з’ясування усіх обставин справи спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків. Зокрема, сьогодні, 11 листопада, у приміщенні Управління СБУ у Волинській області представники спецслужби з Луганська планують допитати осіб як свідків у кримінальному провадженні.
"Усі дії відбуваються виключно у правовому полі з чітким дотриманням вимог законодавства", - додають силовики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу
Сьогодні, 12:32
СБУ на Волині пояснила, чому викликає на допити атовців
Сьогодні, 12:20
«Луцькводоканал» припиняє видавати е-квитки
Сьогодні, 11:54