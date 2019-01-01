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СБУ на Волині пояснила, чому викликає на допити атовців

СБУ на Волині пояснила, чому викликає на допити атовців
У соцмережах останнім часом з'явилися повідомлення від людей, які брали участь в бойових діях на Сході України про те, що їх викликають на допити в управління СБУ у Волинській області.

Зокрема, про те, що прямує на допит, повідомив екснардеп Ігор Лапін.

Управління СБУ у Волинській області для уникнення непорозумінь, пояснило, чому кличе на допити атовців. Про це написали на сторінці управління у Facebook.

Повідомляють, зокрема, що у 2014 році поліція Луганщини розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Згодом Генеральна Прокуратура України передала розслідування провадження до Служби безпеки України.

З метою з’ясування усіх обставин справи спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків. Зокрема, сьогодні, 11 листопада, у приміщенні Управління СБУ у Волинській області представники спецслужби з Луганська планують допитати осіб як свідків у кримінальному провадженні.

"Усі дії відбуваються виключно у правовому полі з чітким дотриманням вимог законодавства", - додають силовики.

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Теги: СБУ, допити, Волинь
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