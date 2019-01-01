СБУ на Волині пояснила, чому викликає на допити атовців

У соцмережах останнім часом з'явилися повідомлення від людей, які брали участь в бойових діях на Сході України про те, що їх викликають на допити в управління СБУ у Волинській області.Зокрема, про те, що прямує на допит, повідомив екснардепУправління СБУ у Волинській області для уникнення непорозумінь, пояснило, чому кличе на допити атовців. Про це написали на сторінці управління у Facebook.Повідомляють, зокрема, що у 2014 році поліція Луганщини розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Згодом Генеральна Прокуратура України передала розслідування провадження до Служби безпеки України.З метою з’ясування усіх обставин справи спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків. Зокрема, сьогодні, 11 листопада, у приміщенні Управління СБУ у Волинській області представники спецслужби з Луганська планують допитати осіб як свідків у кримінальному провадженні."Усі дії відбуваються виключно у правовому полі з чітким дотриманням вимог законодавства", - додають силовики.