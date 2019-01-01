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Волинська лікарка розповіла, чи варто робити щеплення під час вагітності

Волинська лікарка розповіла, чи варто робити щеплення під час вагітності
Завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Нововолинської міської лікарні Піддубна Ольга розповіла, чи можна майбутнім мамам робити вакцину проти грипу.

Про це повідомляє медзаклад.

Вірусів грипу багато, але для людей найбільш небезпечними є два штами типу А –H1N1 і H3N2 і два штами типу В. Ці віруси постійно мутують, тому населення стикається з новими штамами. Вчені світу прораховують можливі мутації і створюють актуальні вакцини від грипу.

За словами лікарки, вагітні входять в групу ризику ускладнень, так як зміни з боку імунної системи роблять їх більш вразливими. Грип, перенесений вагітною, може негативно впливати на плід, особливо в першому триместрі є для нього загрозою.

В перші 12 тижнів вірус грипу може привести до таких вроджених патологій як: «заяча губа», гідроцефалія мозку, завмерла вагітність та вроджені вади серця різної складності. В пізні терміни – це передчасні пологи, затримки внутрішньоутробного розвитку, загибель плоду.

Ймовірність ускладненого перебігу захворювання у 7 разів вища, чим у не вагітних. Тому у США, а також Євросоюзі щеплення від грипу рекомендоване всім вагітним в будь-який термін вагітності та годування груддю.

Вакцина допоможе захистити не тільки вагітну, але і новонародженого протягом перших 6 місяців життя внаслідок маминих антитіл. Вакцинація робиться щорічно, за 4-6 тижнів до настання епідемії грипу.

Як стверджує Ольга Піддубна вакцина має бути інактивована, тобто створена з «мертвих» і розібраних на запчастини вірусів.

На ринку України є дві вакцини: «Ваксігрип Тетра» Франція, «Джісі Флю» Південна Корея. Протипоказами до вакцинації є: гіпертермія, інфекційний процес, алергічні реакції на яєчний білок, знижена вага, імунодефіцитні стани.

Зауважують, всі вакцинації проводяться за призначенням сімейного лікаря в Центрі ПМСД за попередньою консультацією лікаря акушер –гінеколога.

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Теги: Нововолинська лікарня, щеплення вагітним
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