Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу

З початком сезону цукроваріння на ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» знову відбувається забруднення довкілля промисловими стоками підприємства. Цього разу об’єктом негативного впливу стала мала річка Жидувка.Про це інформує відділ екології Луцької міської ради.Річка Жидувка має загальну протяжність близько 4 км. В межах міста річка простягається на відстані 2,43 км. Жидувка бере свій початок на відстані близько кілометра від південної частини міста Луцьк, поблизу с. Баїв, Боратинської ОТГ. У місті протікає вулицею Боженка, у районі заводу ПАТ «СКФ Україна» та на вулиці Потебні впадає у р. Стир.Рівень води у річці збільшився в десятки разів, вода має біло-коричневий відтінок та досить неприємний запах жому. Жом є побічним продуктом цукрового виробництва.Витік брудних стоків зафіксували з району полів фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», сумно відомих всім лучанам як джерело смороду, що тероризувало місто протягом літа. Частина акваторії річки Жидувки від витоку до бул. Дружби Народів у Луцьку протікає землями Боратинської ОТГ, де й виявлено найбільший ступінь забруднення.Сьогодні, 11 листопада, працівники відділу екології міської ради передали зразки води з річки в лабораторію для проведення дослідження та встановлення рівня забруднення поверхневих вод. Відповідне звернення про вжиття невідкладних заходів впливу до порушників природоохоронного законодавства направили до Державної екологічної інспекції у Волинській області.