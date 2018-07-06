вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу

Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу
З початком сезону цукроваріння на ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» знову відбувається забруднення довкілля промисловими стоками підприємства. Цього разу об’єктом негативного впливу стала мала річка Жидувка.

Про це інформує відділ екології Луцької міської ради.

Річка Жидувка має загальну протяжність близько 4 км. В межах міста річка простягається на відстані 2,43 км. Жидувка бере свій початок на відстані близько кілометра від південної частини міста Луцьк, поблизу с. Баїв, Боратинської ОТГ. У місті протікає вулицею Боженка, у районі заводу ПАТ «СКФ Україна» та на вулиці Потебні впадає у р. Стир.

Рівень води у річці збільшився в десятки разів, вода має біло-коричневий відтінок та досить неприємний запах жому. Жом є побічним продуктом цукрового виробництва.

Витік брудних стоків зафіксували з району полів фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», сумно відомих всім лучанам як джерело смороду, що тероризувало місто протягом літа. Частина акваторії річки Жидувки від витоку до бул. Дружби Народів у Луцьку протікає землями Боратинської ОТГ, де й виявлено найбільший ступінь забруднення.

Сьогодні, 11 листопада, працівники відділу екології міської ради передали зразки води з річки в лабораторію для проведення дослідження та встановлення рівня забруднення поверхневих вод. Відповідне звернення про вжиття невідкладних заходів впливу до порушників природоохоронного законодавства направили до Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу
Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу
Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу
Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Жидувка, сморід, Луцьк, цукровий завод
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині намагалися пограбувати жінку з дитиною
Сьогодні, 12:57
На Волині фермери перекрили дорогу: протестують проти продажу землі іноземцям. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу
Сьогодні, 12:32
Волинська лікарка розповіла, чи варто робити щеплення під час вагітності
Сьогодні, 12:27
СБУ на Волині пояснила, чому викликає на допити атовців
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку
06 липень, 2018, 19:31
Онлайн-карту смороду у Луцьку мерія пропонує створити за допомогою бота «Назара» Онлайн-карту смороду у Луцьку мерія пропонує створити за допомогою бота «Назара»
05 листопад, 14:44
Луцький спиртзавод зробив заяву щодо смороду в місті Луцький спиртзавод зробив заяву щодо смороду в місті
31 жовтень, 10:18
Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал» Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал»
30 жовтень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині намагалися пограбувати жінку з дитиною
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині фермери перекрили дорогу: протестують проти продажу землі іноземцям. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
 0
Змінила колір і смердить жомом: у Луцьку річка Жидувка потерпає від стоків цукрового заводу
Сьогодні, 12:32
 0
Волинська лікарка розповіла, чи варто робити щеплення під час вагітності
Сьогодні, 12:27
 0
СБУ на Волині пояснила, чому викликає на допити атовців
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿