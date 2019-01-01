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На Волині фермери перекрили дорогу: протестують проти продажу землі іноземцям. ВІДЕО

На Волині фермери перекрили дорогу: протестують проти продажу землі іноземцям. ВІДЕО
На Волині представники малих і середніх сільськогосподарських підприємств долучилися до Всеукраїнської акції протесту «Ні розпродажу землі».

Під час короткотермінової попереджувальної акції сьогодні, 11 листопада, з 9:30 до 10-ї години селяни перекривали трасу в селі Кременець Рожищенського району, - про це розповіла кореспондентка Ірина Сватула Суспільного.

Така ж акція відбулась і в селі Верба, Володимир-Волинського району. Люди виступали проти запропонованого на розгляд Верховної ради України законопроекту, що дозволятиме продаж земель сільськогосподарського призначення.

Зі слів фермера Руслана Хомича, до акції долучилися біля 50 учасників. Дорогу перекривали почергово по 5 хвилин, тоді пропускали машини. Порядок і безпеку учасників забезпечили інспектори патрульної поліції. Через перекриття дороги на місці сталася ДТП: автомобілі не дотрималися безпечної дистанції, ніхто не травмувався.

Зазначимо, сьогодні вночі учасники акції виїжджатимуть із Луцька до Києва для її продовження завтра під стінами Верховної Ради.


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Теги: Всеукраїнська акція, Волинь, продаж землі
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