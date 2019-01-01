На Волині фермери перекрили дорогу: протестують проти продажу землі іноземцям. ВІДЕО

На Волині представники малих і середніх сільськогосподарських підприємств долучилися до Всеукраїнської акції протесту «Ні розпродажу землі».Під час короткотермінової попереджувальної акції сьогодні, 11 листопада, з 9:30 до 10-ї години селяни перекривали трасу в селі Кременець Рожищенського району, - про це розповіла кореспонденткаТака ж акція відбулась і в селі Верба, Володимир-Волинського району. Люди виступали проти запропонованого на розгляд Верховної ради України законопроекту, що дозволятиме продаж земель сільськогосподарського призначення.Зі слів фермера, до акції долучилися біля 50 учасників. Дорогу перекривали почергово по 5 хвилин, тоді пропускали машини. Порядок і безпеку учасників забезпечили інспектори патрульної поліції. Через перекриття дороги на місці сталася ДТП: автомобілі не дотрималися безпечної дистанції, ніхто не травмувався.Зазначимо, сьогодні вночі учасники акції виїжджатимуть із Луцька до Києва для її продовження завтра під стінами Верховної Ради.