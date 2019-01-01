У місті на Волині намагалися пограбувати жінку з дитиною





Інцидент стався біля 21:50, інформує



Злодій намагався вирвати з рук жінки сумку. Волинянка почала голосно кричати та тримати своє майно. Грабіжнику не вдалося завершити свій намір і він втік.



Мешканка Нововолинська разом з 4-річною дитиною вийшла з супермаркету і йшла додому. Чоловік, як помітила жінка, йшов зі сторони магазину “Смарагд”.



Після події зателефонували на “102”. Однак почекавши хвилин 10, поліція не приїхала. Жінка вирішила йти додому, бо була налякана і вона і її маленька дитина.



Прикмети правопорушника: сисокий, дуже худий, одягнений в чорну коротку куртку, в’язану шапку з підворотом, в сірому капюшоні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Стуса 7 листопада ввечері намагалися пограбувати жінку з дитиною.Інцидент стався біля 21:50, інформує БУГ Злодій намагався вирвати з рук жінки сумку. Волинянка почала голосно кричати та тримати своє майно. Грабіжнику не вдалося завершити свій намір і він втік.Мешканка Нововолинська разом з 4-річною дитиною вийшла з супермаркету і йшла додому. Чоловік, як помітила жінка, йшов зі сторони магазину “Смарагд”.Після події зателефонували на “102”. Однак почекавши хвилин 10, поліція не приїхала. Жінка вирішила йти додому, бо була налякана і вона і її маленька дитина.Прикмети правопорушника: сисокий, дуже худий, одягнений в чорну коротку куртку, в’язану шапку з підворотом, в сірому капюшоні.

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