У місті на Волині намагалися пограбувати жінку з дитиною
Сьогодні, 12:57
У Нововолинську на вулиці Стуса 7 листопада ввечері намагалися пограбувати жінку з дитиною.
Інцидент стався біля 21:50, інформує БУГ.
Злодій намагався вирвати з рук жінки сумку. Волинянка почала голосно кричати та тримати своє майно. Грабіжнику не вдалося завершити свій намір і він втік.
Мешканка Нововолинська разом з 4-річною дитиною вийшла з супермаркету і йшла додому. Чоловік, як помітила жінка, йшов зі сторони магазину “Смарагд”.
Після події зателефонували на “102”. Однак почекавши хвилин 10, поліція не приїхала. Жінка вирішила йти додому, бо була налякана і вона і її маленька дитина.
Прикмети правопорушника: сисокий, дуже худий, одягнений в чорну коротку куртку, в’язану шапку з підворотом, в сірому капюшоні.
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Інцидент стався біля 21:50, інформує БУГ.
Злодій намагався вирвати з рук жінки сумку. Волинянка почала голосно кричати та тримати своє майно. Грабіжнику не вдалося завершити свій намір і він втік.
Мешканка Нововолинська разом з 4-річною дитиною вийшла з супермаркету і йшла додому. Чоловік, як помітила жінка, йшов зі сторони магазину “Смарагд”.
Після події зателефонували на “102”. Однак почекавши хвилин 10, поліція не приїхала. Жінка вирішила йти додому, бо була налякана і вона і її маленька дитина.
Прикмети правопорушника: сисокий, дуже худий, одягнений в чорну коротку куртку, в’язану шапку з підворотом, в сірому капюшоні.
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