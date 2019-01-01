Для сіл та малих міст України закуплять поліцейські авто





Рішення Уряду дозволить вже у 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах, - повідомляє



Зауважують, проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України виділив кошти на купівлю 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості.Рішення Уряду дозволить вже у 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах, - повідомляє "Урядовий портал" Зауважують, проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію