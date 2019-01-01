Для сіл та малих міст України закуплять поліцейські авто
Сьогодні, 20:20
Кабінет Міністрів України виділив кошти на купівлю 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості.
Рішення Уряду дозволить вже у 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах, - повідомляє "Урядовий портал".
Зауважують, проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ.
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Рішення Уряду дозволить вже у 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах, - повідомляє "Урядовий портал".
Зауважують, проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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