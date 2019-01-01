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Для сіл та малих міст України закуплять поліцейські авто

Для сіл та малих міст України закуплять поліцейські авто
Кабінет Міністрів України виділив кошти на купівлю 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості.

Рішення Уряду дозволить вже у 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах, - повідомляє "Урядовий портал".

Зауважують, проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ.


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Теги: Кабмін України, проект, поліцейські авто
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