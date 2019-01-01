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«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*

«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
Внутрішній дворик, або як їх іще називають в середземноморських країнах – патіо, дає багато можливостей. Можна спонтанно влаштувати барбекю чи вечірнє чаювання на свіжому повітрі, вирощувати квіти, поставити гойдалку, а влітку – гамак.

Для дітей тут знайдеться місце для турніків, або ж навіть можна спорудити щось на зразок «будинка на дереві»… А взимку – ліпити сніговиків і не боятися, що хтось до ранку його зламає, - повідомляє "Перший".

Затишні внутрішні дворики є поруч з усіма таунхаусами в ЖК «Струмочок» під Луцьком. Дизайнери Будівельної компанії «Інвестор» запропонували кілька варіантів, як можна оформити цю територію.

Звертають увагу, один із таунхаусів в ЖК «Струмочок» зараз продається за акційною ціною. Така ціна та особливі умови відтермінування – лише до 15 листопада. Детальніше про це можете почитати наприкінці цієї публікації.

1. Живопліт: екологічно і красиво

Екологічний і красивий паркан з кущів чи дерев відгородить територію і не буде «нависати» неприступним кам’яним муром. Для огорожі можна вибрати рослини, які плетуться, або ж хвойні, які будуть захищати територію цілий рік.

«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*


2. Живопліт плюс штахети

До «стінки» із дерев можна додати стильні невисокі штахетини. Якийсь час штахети як вид огорожі вийшли із моди, нагадуючи про радянські часи, коли у селах це був найпопулярніший і найдешевший спосіб загородити територію. Але тепер стильні білі штахети більше асоціюються з американським передмістям.
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*

3. Габіони: надійно і стильно

Сучасна альтернатива парканам – габіони. Це – конструкція з сітки, яка заповнена камінням. Особливо стильно така конструкція виглядає у поєднанні із зеленню.
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*

4. Сітка: багато світла і простору

Якщо немає бажання загороджуватися від сусідів – найкращим варіантом стане паркан з сітки. Це – недорогий, але надійний варіант, який найкраще підійде для тих, хто хоче візульно розширити простір.

«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*

5. Кований паркан: витончено і солідно

Найбільш традиційний вид паркану зараз – ковані кострукції. Вони можуть бути різноманітного дизайну – строгі, масивні, прості, виконані під індивідуальні ідеї.
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*

Акційний таунхаус в «Струмочку»

До 15 листопада таунхаус «Сімейний» продається за зниженою ціною і збільшеним відтермінуванням платежів.

Площа таунхауса – 127,18 м2.

Ціна: без наповнення – 400 $/м2, з наповненням – 480 $/м2.

Перший внесок при відтермінуванні – 25%, розстрочка – 24 місяці.

Таунхаус «Сімейний» має три варіанти планування. В одному із варіантів на першому поверсі можливе розташування гаража. Другий варіант планування передбачає простору вітальню. У ще одному варіанті – додаткова кімната.
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*

Чому вибирають «Струмочок»?

«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.

За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні. Дізнатися більше про ЖК «Струмочок» можна, перейшовши за цим посиланням.

У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.

Дивіться свіже відео із будівельного майданчика в «Струмочку»



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor



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Теги: "Струмочок", Луцьк, внутрішні дворики, оформлення
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