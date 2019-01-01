«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*





Для дітей тут знайдеться місце для турніків, або ж навіть можна спорудити щось на зразок «будинка на дереві»… А взимку – ліпити сніговиків і не боятися, що хтось до ранку його зламає, - повідомляє



Затишні внутрішні дворики є поруч з усіма таунхаусами в ЖК «Струмочок» під Луцьком. Дизайнери Будівельної компанії «Інвестор» запропонували кілька варіантів, як можна оформити цю територію.



Звертають увагу, один із таунхаусів в ЖК «Струмочок» зараз продається за акційною ціною. Така ціна та особливі умови відтермінування – лише до 15 листопада. Детальніше про це можете почитати наприкінці цієї публікації.



1. Живопліт: екологічно і красиво



Екологічний і красивий паркан з кущів чи дерев відгородить територію і не буде «нависати» неприступним кам’яним муром. Для огорожі можна вибрати рослини, які плетуться, або ж хвойні, які будуть захищати територію цілий рік.







2. Живопліт плюс штахети



До «стінки» із дерев можна додати стильні невисокі штахетини. Якийсь час штахети як вид огорожі вийшли із моди, нагадуючи про радянські часи, коли у селах це був найпопулярніший і найдешевший спосіб загородити територію. Але тепер стильні білі штахети більше асоціюються з американським передмістям.



3. Габіони: надійно і стильно



Сучасна альтернатива парканам – габіони. Це – конструкція з сітки, яка заповнена камінням. Особливо стильно така конструкція виглядає у поєднанні із зеленню.



4. Сітка: багато світла і простору



Якщо немає бажання загороджуватися від сусідів – найкращим варіантом стане паркан з сітки. Це – недорогий, але надійний варіант, який найкраще підійде для тих, хто хоче візульно розширити простір.





5. Кований паркан: витончено і солідно



Найбільш традиційний вид паркану зараз – ковані кострукції. Вони можуть бути різноманітного дизайну – строгі, масивні, прості, виконані під індивідуальні ідеї.



Акційний таунхаус в «Струмочку»



До 15 листопада таунхаус «Сімейний» продається за зниженою ціною і збільшеним відтермінуванням платежів.



Площа таунхауса – 127,18 м2.



Ціна: без наповнення – 400 $/м2, з наповненням – 480 $/м2.



Перший внесок при відтермінуванні – 25%, розстрочка – 24 місяці.



Таунхаус «Сімейний» має три варіанти планування. В одному із варіантів на першому поверсі можливе розташування гаража. Другий варіант планування передбачає простору вітальню. У ще одному варіанті – додаткова кімната.



Чому вибирають «Струмочок»?



«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.



За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні. Дізнатися більше про ЖК «Струмочок» можна, перейшовши за цим посиланням.



У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.



Дивіться свіже відео із будівельного майданчика в «Струмочку»







Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor







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