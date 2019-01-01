вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі чоловік у шафі зберігав зброю та боєприпаси

У Володимирі чоловік у шафі зберігав зброю та боєприпаси
У Володимир-Волинському районі поліцейські вилучили в місцевого жителя зброю та боєприпаси.

Так, у суботу, 9 листопада, у селі Хворостів під час санкціонованого обшуку у 33-річного чоловіка оперативники вилучили гладкоствольну рушницю, приклад до рушниці, патрони 16 калібру, 77 капсулів до мисливських патронів та понад 100 грамів речовини, схожої на порох, - інформує пресслужба Нацполіції у Волинській області.

Небезпечні предмети чоловік зберігав у будинку в шафі.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, зброя, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Засудили хлопця, який став винуватцем моторошної ДТП за участі маршрутки «Київ–Ковель»
Сьогодні, 18:40
Під Луцьком відзначили 30-річчя відновлення дзвіниці
Сьогодні, 18:27
У Володимирі чоловік у шафі зберігав зброю та боєприпаси
Сьогодні, 18:20
Вокальний ансамбль з Луцька – переможець всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів Волинянину загрожує до семи років в'язниці через домашній «арсенал» зброї і боєприпасів
30 жовтень, 18:47
На Волині у молодика вилучили дві рушниці На Волині у молодика вилучили дві рушниці
15 березень, 17:20
Посеред Луцька копи знайшли у львів'янина боєприпаси Посеред Луцька копи знайшли у львів'янина боєприпаси
23 січень, 14:11
У волинянина в хаті знайшли арсенал боєприпасів У волинянина в хаті знайшли арсенал боєприпасів
11 січень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці 12 луцьких вулиць сидітимуть без світла 12 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Волинянин двічі переміг на міжнародному турнірі з рукопашного бою
Сьогодні, 18:48
 0
Засудили хлопця, який став винуватцем моторошної ДТП за участі маршрутки «Київ–Ковель»
Сьогодні, 18:40
 0
Під Луцьком відзначили 30-річчя відновлення дзвіниці
Сьогодні, 18:27
 0
У Володимирі чоловік у шафі зберігав зброю та боєприпаси
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿