У Володимирі чоловік у шафі зберігав зброю та боєприпаси





Так, у суботу, 9 листопада, у селі Хворостів під час санкціонованого обшуку у 33-річного чоловіка оперативники вилучили гладкоствольну рушницю, приклад до рушниці, патрони 16 калібру, 77 капсулів до мисливських патронів та понад 100 грамів речовини, схожої на порох, - інформує пресслужба



Небезпечні предмети чоловік зберігав у будинку в шафі.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі поліцейські вилучили в місцевого жителя зброю та боєприпаси.Так, у суботу, 9 листопада, у селі Хворостів під час санкціонованого обшуку у 33-річного чоловіка оперативники вилучили гладкоствольну рушницю, приклад до рушниці, патрони 16 калібру, 77 капсулів до мисливських патронів та понад 100 грамів речовини, схожої на порох, - інформує пресслужба Нацполіції у Волинській області. Небезпечні предмети чоловік зберігав у будинку в шафі.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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