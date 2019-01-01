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Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО

Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО
Минулими вихідними прикордонники Луцького загону запобігли двом таким спробам – на шляху залізничного сполучення та в автомобільному пункті пропуску.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Так, на території України біля залізничних колій, що проходять через українсько-білоруський кордон, правоохоронці виявили пакунки з контрабандними сигаретами.

Нелегальний тютюновий товар, ймовірно, викинули з потяга, що їхав з Білорусі. Скоріш за все, в подальшому сигарети, теж у незаконний спосіб, мали б потрапити до Польщі. Знайдені понад дві з половиною тисячі пачок сигарет охоронці кордону вилучили. Заходи задля встановлення причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО


А в пункті пропуску «Піща» білорус, прямуючи в Україну, приховав у своєму автомобілі 170 пачок сигарет, які запхнув у спинки сидінь. В результаті іноземець втратив і сигарети і автомобіль 1986 року випуску білоруської реєстрації. Сума оцінки вилученого склала 18 тисяч гривень.


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Теги: Білорусь, контрабанда, цигарки
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