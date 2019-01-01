Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
Минулими вихідними прикордонники Луцького загону запобігли двом таким спробам – на шляху залізничного сполучення та в автомобільному пункті пропуску.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Так, на території України біля залізничних колій, що проходять через українсько-білоруський кордон, правоохоронці виявили пакунки з контрабандними сигаретами.
Нелегальний тютюновий товар, ймовірно, викинули з потяга, що їхав з Білорусі. Скоріш за все, в подальшому сигарети, теж у незаконний спосіб, мали б потрапити до Польщі. Знайдені понад дві з половиною тисячі пачок сигарет охоронці кордону вилучили. Заходи задля встановлення причетних до протиправної діяльності осіб тривають.
А в пункті пропуску «Піща» білорус, прямуючи в Україну, приховав у своєму автомобілі 170 пачок сигарет, які запхнув у спинки сидінь. В результаті іноземець втратив і сигарети і автомобіль 1986 року випуску білоруської реєстрації. Сума оцінки вилученого склала 18 тисяч гривень.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Так, на території України біля залізничних колій, що проходять через українсько-білоруський кордон, правоохоронці виявили пакунки з контрабандними сигаретами.
Нелегальний тютюновий товар, ймовірно, викинули з потяга, що їхав з Білорусі. Скоріш за все, в подальшому сигарети, теж у незаконний спосіб, мали б потрапити до Польщі. Знайдені понад дві з половиною тисячі пачок сигарет охоронці кордону вилучили. Заходи задля встановлення причетних до протиправної діяльності осіб тривають.
А в пункті пропуску «Піща» білорус, прямуючи в Україну, приховав у своєму автомобілі 170 пачок сигарет, які запхнув у спинки сидінь. В результаті іноземець втратив і сигарети і автомобіль 1986 року випуску білоруської реєстрації. Сума оцінки вилученого склала 18 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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