Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО

Минулими вихідними прикордонники Луцького загону запобігли двом таким спробам – на шляху залізничного сполучення та в автомобільному пункті пропуску.Про це повідомляє Держприкордонслужба України.Так, на території України біля залізничних колій, що проходять через українсько-білоруський кордон, правоохоронці виявили пакунки з контрабандними сигаретами.Нелегальний тютюновий товар, ймовірно, викинули з потяга, що їхав з Білорусі. Скоріш за все, в подальшому сигарети, теж у незаконний спосіб, мали б потрапити до Польщі. Знайдені понад дві з половиною тисячі пачок сигарет охоронці кордону вилучили. Заходи задля встановлення причетних до протиправної діяльності осіб тривають.А в пункті пропуску «Піща» білорус, прямуючи в Україну, приховав у своєму автомобілі 170 пачок сигарет, які запхнув у спинки сидінь. В результаті іноземець втратив і сигарети і автомобіль 1986 року випуску білоруської реєстрації. Сума оцінки вилученого склала 18 тисяч гривень.