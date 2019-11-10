У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 14:17
10 листопада, у день пам’яті великомучениці Параскеви П’ятниці, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив божественну літургію у селі Угриничі Любешівського благочиння, громада якого саме у цей день відзначає престольне свято.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Архіпастирю співслужили настоятель храму протоієрей Віталій Першута, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман) та клірики Любешівського благочиння.
На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив настоятеля місцевого храму протоієрея Віталія високою церковною нагородою – хрестом з прикрасами.
Під час літургії владика разом з духовенством та прихожанами вознесли посилену молитву за дітей-сиріт.
По закінченні богослужіння та хресного ходу архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.
Розповідаючи життя великомучениці Параскеви, владика наголосив, “що Церква завжди була гонимою, її хотіли знищити, але у кожен період гонінь з’являлись істинні діти Божі, які не боячись смерті й тортур, до останнього подиху зберігали вірність Господу та не покладаючи рук трудились, повторюючи подвиг святих апостолів, проповідуючи Христа Воскреслого навіть при загрозі смерті”.
“Тому сьогодні”, – продовжував архіпастир, “ми маємо брати приклад з таких святих людей та бути завжди готовими зберігати Христову Церкву та виховувати у любові й з молитвою майбутні покоління.
У свою чергу, настоятель храму протоієрей Віталій Першута щиро подякував архієпископу Нафанаїлу за високу церковну нагороду і спільну молитву та попрохав у владики архіпастирського благословення й надалі трудитись во славу Христової Церкви.
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Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Архіпастирю співслужили настоятель храму протоієрей Віталій Першута, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман) та клірики Любешівського благочиння.
На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив настоятеля місцевого храму протоієрея Віталія високою церковною нагородою – хрестом з прикрасами.
Під час літургії владика разом з духовенством та прихожанами вознесли посилену молитву за дітей-сиріт.
По закінченні богослужіння та хресного ходу архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.
Розповідаючи життя великомучениці Параскеви, владика наголосив, “що Церква завжди була гонимою, її хотіли знищити, але у кожен період гонінь з’являлись істинні діти Божі, які не боячись смерті й тортур, до останнього подиху зберігали вірність Господу та не покладаючи рук трудились, повторюючи подвиг святих апостолів, проповідуючи Христа Воскреслого навіть при загрозі смерті”.
“Тому сьогодні”, – продовжував архіпастир, “ми маємо брати приклад з таких святих людей та бути завжди готовими зберігати Христову Церкву та виховувати у любові й з молитвою майбутні покоління.
У свою чергу, настоятель храму протоієрей Віталій Першута щиро подякував архієпископу Нафанаїлу за високу церковну нагороду і спільну молитву та попрохав у владики архіпастирського благословення й надалі трудитись во славу Христової Церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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