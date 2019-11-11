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У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю

У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю
У Нововолинську 10 листопада ввечері вдруге за місяць горіла будівля колишнього готелю, що на вулиці Винниченка, 18.

Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.

Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку рятувальників близько 17-ї години. Працівники 5-ї ДПРЧ виявили, що пожежа сталася на 2-му поверсі закинутої будівлі.

Ймовірна причина – необережне поводження із вогнем.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у тій же будівлі загорілося сміття. Як розповіла головна інспекторка міськвідділу ДСНС Тетяна Баранчук, повідомлення про сильне задимлення до диспетчера надійшло о 18:42. На дорогу рятувальникам знадобилося кілька хвилин, о 18:50 вогонь працівники ДСНС приборкали.

Вже на місці пожежі вогнеборці виявили, що горіла купа сміття усередині приміщення колишнього готелю та встановили ймовірну причину загорання – необережне поводження з вогнем.
У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю
У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю


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Теги: пожежа, готель, Нововолинськ
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