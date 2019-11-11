У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю





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Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку рятувальників близько 17-ї години. Працівники 5-ї ДПРЧ виявили, що пожежа сталася на 2-му поверсі закинутої будівлі.



Ймовірна причина – необережне поводження із вогнем.



Нагадаємо, кілька тижнів тому у тій же будівлі загорілося сміття. Як розповіла головна інспекторка міськвідділу ДСНС Тетяна Баранчук, повідомлення про сильне задимлення до диспетчера надійшло о 18:42. На дорогу рятувальникам знадобилося кілька хвилин, о 18:50 вогонь працівники ДСНС приборкали.



Вже на місці пожежі вогнеборці виявили, що горіла купа сміття усередині приміщення колишнього готелю та встановили ймовірну причину загорання – необережне поводження з вогнем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 10 листопада ввечері вдруге за місяць горіла будівля колишнього готелю, що на вулиці Винниченка, 18.Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв’язку рятувальників близько 17-ї години. Працівники 5-ї ДПРЧ виявили, що пожежа сталася на 2-му поверсі закинутої будівлі.Ймовірна причина – необережне поводження із вогнем.Нагадаємо, кілька тижнів тому у тій же будівлі загорілося сміття. Як розповіла головна інспекторка міськвідділу ДСНС Тетяна Баранчук, повідомлення про сильне задимлення до диспетчера надійшло о 18:42. На дорогу рятувальникам знадобилося кілька хвилин, о 18:50 вогонь працівники ДСНС приборкали.Вже на місці пожежі вогнеборці виявили, що горіла купа сміття усередині приміщення колишнього готелю та встановили ймовірну причину загорання – необережне поводження з вогнем.

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